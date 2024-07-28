وفاتان وإصابات في حادثين منفصلين في المفرق

وطنا اليوم:تعاملت كوادر الدفاع المدني مع حادث تدهور مركبة على سهل الدبة في أوتوستراد المفرق – الزرقاء، نتج عنه وفاتان وإصابتان وُصفت حالتهما بالمتوسطة بعد نقلهما إلى مستشفى الزرقاء الحكومي.

وفي بذات السياق تعاملت كوادر الدفاع المدني مع حادث تصادم مركبتين على سهل الدبة اتوستراد المفرق – الزرقاء نتج عنه 5 إصابات وصفت حالتهم بالمتوسطة بعد نقلهم الى مستشفى الزرقاء الحكومي.