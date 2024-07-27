ورشة “مبادرة حماية التنوع الحيوي والموائل الطبيعية” برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وطنا اليوم_صندوق دعم البحث العلمي والابتكار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يعقد ورشة متخصصة بعنوان”مبادرة حماية التنوع الحيوي والموائل الطبيعية والحفاظ عليها”

تحت رعاية أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي عقد صندوق دعم البحث العلمي والابتكار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورشة متخصصة بعنوان”مبادرة حماية التنوع الحيوي والموائل الطبيعية والحفاظ عليها” وذلك في حرم الجامعة الأردنية، ويأتي عقد هذه الورشة ضمن الجهود الوطنية لتحقيق النمو الأخضر والاستدامة، إضافةً إلى الرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي.

وقد حضر الورشة عدد من الأمناء العامين في عدد من الوزارات ذات العلاقة، كما شارك فيها عدد من أصحاب المعالي، والعطوفة، والخبراء، والمختصين في الجامعات في المحاور الرئيسة للمبادرة التي سينبثق عنها ” إنشاء منصة بحثية وطنية حول التغير المناخي والنفايات والنقل والطاقة والتنوع الحيوي”

أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور الدبعي أشار في كلمته الافتتاحية إلى أهمية تنسيق وتناغم الجهود الوطنية بين مختلف الوزارات والمؤسسات وبالتعاون مع الخبراء من الأكاديميين والباحثين لتحقيق أهداف مبادرة وهي حماية التنوع الحيوي والموائل الطبيعية والحفاظ عليها، والتي جاءت ضمن قطاع الاقتصاد الأخضر في مبادرات محرك بيئة مستدامة في رؤية التحديث الاقتصادي، كما أشار أيضاً إلى أهمية الحفاظ على التنوع الحيوي في الأردن، والذي يشكل نموذجاً بيئياً فريداً وغنياً، اكتسبه الأردن نتيجةً لموقعه الجغرافي والاستراتيجي المميز بين قارات العالم الثلاث: آسيا وأوروبا وأفريقيا، بالإضافة إلى موقع الأردن ضمن الوادي المتصدع العظيم، الذي أسهم أيضاً بتنوع حيوي فريد عالمياً جعل الأردن نقطة جذب للسياحة البيئية، لاشتماله على موائل عالية الخصوصية، أهمها البحر الميت والمنظومة الحيوية المحيطة به.

وأكد الدبعي على ضرورة تضافر الجهود المختلفة لكافة الجهات المعنية والمشاركة في الورشة لتحقيق غايات النمو الأخضر، لا سيما أن هذه المبادرة جاءت لتدق ناقوس الخطر، وتبرز التهديدات لواقع التنوع الحيوي في الأردن، وضرورة حماية الموائل الطبيعية، بعد أن شهدنا في الأردن تسجيل حالات انقراض، أو تهديد بالانقراض للعديد من الأصناف النباتية من أزهار ونباتات برية، وبعض الأصناف الحيوانية والطيور، وكذلك التهديد المحيط بالحياة، وتنوع الأحياء البحرية، من بينها الشعاب المرجانية في خليج العقبة.

كما أكد الدبعي أيضاً على ضرورة أن تتضمن مخرجات الورشة من المحاور الخمسة تحديد للفجوات والأولويات التي تحتاج لإجراء بحوث ذات أثر تنعكس في المحصلة على حماية التنوع الحيوي والموائل الطبيعية والحفاظ عليها، ويتم تضمينها ضمن المنصة البحثية الوطنية حول التغير المناخي والنفايات والنقل والطاقة والتنوع الحيوي، والتي سيتم من خلال صندوق دعم البحث العلمي والابتكار تقديم الدعم المالي اللازم لها.

بدوره استعرض مدير صندوق دعم البحث العلمي والابتكار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وسيم الهلسة المبادرات والأولويات التي يشارك صندوق دعم البحث العلمي والابتكار في تنفيذها ضمن رؤية التحديث الاقتصادي والتي تركز على تعزيز الملكية الفكرية في قطاع التعليم العالي ودعم مراكز الابتكار وتقديم الدعم لها بالإضافة إلى تعزيز منظومة تشريعات الملكية الفكرية في قطاع التعليم العالي، إضافةً إلى مشاركة الصندوق في تنفيذ مبادرة “حماية التنوع الحيوي والموائل الطبيعية والحفاظ عليها” من خلال “أولوية إنشاء منصة بحثية وطنية حول التغير المناخي والنفايات والنقل والطاقة والتنوع الحيوي”

وقد تحدث رؤساء المحاور الخمسة للمنصة البحثية وهم: معالي الأستاذ الدكتورة لينا شبيب/ محور النقل، معالي الأستاذ الدكتور رضا الخوالدة/ محور التنوع الحيوي، الأستاذ الدكتور هاني أبو قديس/ محور إدارة النفايات، الأستاذ الدكتور أحمد السلايمة/ محور الطاقة، الأستاذ الدكتور جواد البكري/ محور التغير المناخي عن واقع القطاعات وتأثيرها على واقع التنوع الحيوي، واستعرضوا تصورهم للمؤشرات وشكل المنصة البحثية.

وقد تم خلال الورشة عقد خمسة جلسات نقاشية متخصصة في كل محور لتحديد المؤشرات والبيانات المنوي تضمينها في المنصة، والتي سيتمخض عنها تحديد الأولويات للبحوث التي سيتم تمويلها من قبل صندوق دعم البحث العلمي والابتكار، وفي الختام تم مناقشة التوصيات لكل محور تمهيداً لعرضها على اللجنة التوجيهية للمنصة البحثية الوطنية التي يترأسها أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتضم في عضويتها رؤساء المحاور، إضافةً إلى الأمناء العامين في كل من وزارة، البيئة، وزارة الزراعة، وزارة الطاقة، وزارة النقل، وزارة المياه والري.