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نفاع يرعى مهرجانا حاشدا لمرشح عزم في الزرقاء

منذ ساعتين
نفاع يرعى مهرجانا حاشدا لمرشح عزم في الزرقاء

وطنا اليوم_تحت رعاية امين عام حزب عزم المهندس زيد نفاع وبحضور القيادي بحزم عزم الدكتور ايمن ابو هنية والقيادي الدكتور خالد أبو ربيع ، أقام المرشح عن قائمة عزم في محافظة الزرقاء يوسف ابو هويدي مساء اليوم الجمعة مهرجانا حاشدا حضرة مختلف شرائح المجتمع في محافظة الزرقاء. 

وأكد أمين عام حزب عزم المهندس زيد نفاع أن الأردن بعهد جلالة الملك عبدالله الثاني ومع دخول الدوله الأردنية المئوية الثانيةشهد مرحلةأصلاحية

شاملة ومتكاملة بداية بالتعديلات الدستورية وقانوني الانتخاب والاحزاب السياسية ومنظومة التحديث بمسارتها الثلاث لاستكمال مسيرة البناء والعطاء والإنجاز وتحقيق أقصى درجات الإصلاح السياسي لكافة أركان الحياه السياسية واطرافها لترسيخ النهج الديموقراطي كعنصر اساسي لتعميق روح الانتماء للوطن وتعزيز الثقة بمؤسساته .

وأوضح نفاع رؤية وفكر وأهداف وبرامج واستراتيجية حزب عزم في مختلف المجالات والقطاعات والتي تعتمد في الأساس على الخطط التنفيذية القابلة للتطبيق على أرض الواقع بعيدا عن الشعبويات والشعارات البراقة التي لاتخدم المواطن الاردني والمشروع الإصلاحي الوطني الشامل.

واضاف نفاع أن الواجب الوطني يدعونا جميعا الى تضافر الجهود من أجل الادلاء بأصواتنا في صناديق الاقتراع وعدم التردد في ادء هذه المهمة الوطنية لاختيار كل مخلص وقادر على القيام بواجبه لخدمة الوطن والمواطن وأن تتضافر كل الجهود لانجاح العملية الانتخابية وأن تجري بكل ديمقراطية وشفافية ونزاهة وحيادية لافراز مجلس نيابي قادر على قيادة المرحلة القادمة بكل جدارة في ظل الظروف والتحديات المحلية والاقليمية والعالمية.

ودعا نفاع الاهالي والداعمين والمؤازرين لدعم المشروع الاصلاحي النهضوي الشامل لحزب عزم بالتصويت للقائمة العامة لحزب وللمرشح” يوسف ابو هويدي” وللكوتات راكان فاخوري عند المقعد (ألمسيحي) ، وخديجة الفواضلة العبادي عن كوتا ( ألمرآة ) .

و اضاف نفاع انه يجب علينا جميعا نقابات واحزاب وتيارات سياسية وفكرية وقطاعات شبابية وشعبية ومؤسسات المجتمع المدني والمحلي وافرادا وجماعات العمل والمضي قدما بروح الفريق الواحد وضمن مسار وطني شامل بعيدا عن أي بيرقراطية واجندات خاصه لضمان تقديم كافة اشكال الدعم لعملية الإصلاح السياسي والانتخابات النيابية القادمة بمشاركة فاعلة ونشطة وحقيقية للتأسيس لمرحلة سياسية وإدارية واقتصادية متجددة وعصرية تشكل نقطة انطلاق نحو مئؤية الدوله الأردنية الثانية يكون فيها الجميع شركاء في تعزيز المكتسبات الوطنية الشاملة في مختلف المجالات وخاصة الملف الاقتصادي بكافة جوانبة لما له من أهمية كبيرة في دفع العجله الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية وتعزيز التنمية المستدامة ورفع معدلات النمو والتخفيف من ظاهرة الفقر والبطالة

وختم نفاع انه بعزم وعزيمة الأردنيين سننطلق جميعا في مسيرة وطنية مستقبلية شاملة ومتكاملة تستمد قوتها وعزمها ومبادئها من النهج الهاشمي الأصيل وتطلعات وطموحات المواطن الاردني لتحقيق

التنمية الشاملة والرفاه للوطن والمواطن ومواجهة التحديات والصعوبات بقياده جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.


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