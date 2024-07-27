رئيس ملتقى النشامى في إيطاليا خالد صفران البلاونة ينعي الحاجة هنا عبود النافع

وطنا اليوم_نعى خالد صفران البلاونة؛ رئيس ملتقى النشامى في إيطاليا، المرحومه بإذن الله تعالى الحاجة هنا عبود النافع ام عدنان زوجة خلف الحامد السواعير ابو عدنان، والدة الاخ والصديق سعادة المهندس عدنان السواعير ابو شادي .

وقال خالد صفران البلاونة في نعيه:

ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره تلقّيت خبر وفاة والدتكم الحاجه ام عدنان ، أشاطركم ألمكم وأحزانكم بهذا المصاب الجلل برحيلها، وأتقدم إليكم بتعازينا القلبية الحارة، وبمشاعر المواساة والتعاطف الأخوية المخلصة، سائل الله تعالى أن يتغمّد الفقيده بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وينعم عليها بعفوه ورضوانه ومغفرته بإذن الله تعالى .

إنا لله وإنا إليه راجعون.

نسأل الله عزوجل أن يلهمكم وعشيرة السواعير عامة والربايعة والناعور خاصة جميل الصبر والسلوان والسكينة.

خالد صفران البلاونة

إيطاليا