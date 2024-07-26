مهند هادي يخاطب مجلس الأمن بشأن الأزمة الإنسانية في غزة

وطنا اليوم _محمد ملكاوي_، 26 يوليو 2024 – ألقى مهند هادي، منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، اليوم إحاطة أمام مجلس الأمن حول الوضع الإنساني الحرج في غزة. انعقدت الجلسة المفتوحة في الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي في القدس، وتم بثها مباشرة عبر موقع الأمم المتحدة.

في كلمته، سلط هادي الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه سكان غزة، متحدثًا عن نقص الغذاء والمياه والرعاية الصحية. وأوضح أن الأوضاع تتفاقم بسبب التصعيد الأخير في المنطقة، مما يزيد من معاناة المدنيين.

دعا هادي إلى تقديم الدعم الدولي العاجل للمساهمة في تخفيف الأزمة الإنسانية، وأكد على أهمية إيجاد حلول دائمة لتحسين حياة السكان وضمان حقوقهم. كما حث الدول الأعضاء على تكثيف جهودهم لتقديم المساعدات الإنسانية بشكل فوري.

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