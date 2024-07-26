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أردوغان ينتقد الكونغرس: يستضيف نتنياهو “هتلر العصر” دون خجل

منذ 18 ثانية
أردوغان ينتقد الكونغرس: يستضيف نتنياهو “هتلر العصر” دون خجل

وطنا اليوم:استنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الطريقة التي احتفى بها الكونغرس الأمريكي “دون خجل” برئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو الملطخة يداه بدماء الفلسطينيين.
وقال أردوغان في كلمة ألقاها الجمعة: “شاهدنا والعالم بأسره كيف جرى التصفيق في الكونغرس الأمريكي لقاتل ومرتكب إبادة جماعية”.
وأردف: “تخيلوا أن الكونغرس الأمريكي يصفّق لقتلة أزهقوا أرواح قرابة 40 ألف طفل وامرأة ومسن” في الحرب التي تشنها دولة الاحتلال على غزة منذ 10 شهور.
وذكر أن “الذين دأبوا على تقديم دروس الديمقراطية وحقوق الإنسان للعالم لم يشعروا بذرة خجل أثناء احتفائهم بهتلر العصر”، في إشارة إلى نتنياهو.
وتابع: “نحن أمام ضمور عقلي لا يكتفي باستضافة جزار يداه ملطختان بدماء 150 ألف فلسطيني بغزة بل ويصفقون لخطابه المليء بالأوهام”.
ومساء الأربعاء، ألقى نتنياهو خطابا أمام الكونغرس الأمريكي، ساق خلاله مزاعم كثيرة حول حربه على غزة تتنافى مع التقارير الدولية والأممية، وتزامن خطابه مع احتجاجات ضخمة بواشنطن للمطالبة بوقف تزويد “إسرائيل” بالسلاح.
ولفت أردوغان إلى أن النظام العالمي الذي أنشئ لحماية المصالح الاقتصادية والسياسية والعسكرية والدبلوماسية للمنتصرين في الحرب العالمية الثانية انتهت صلاحيته.
ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تشن دولة الاحتلال بدعم أمريكي حربا على غزة، أسفرت عن نحو 129 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على الـ 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وتواصل “تل أبيب” هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري في القطاع.


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