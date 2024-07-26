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انسحاب الأجهزة الأمنية الفلسطينية دون اعتقال قائد كتيبة طولكرم

منذ ساعة واحدة
انسحاب الأجهزة الأمنية الفلسطينية دون اعتقال قائد كتيبة طولكرم

وطنا اليوم:أكدت مصادر أن المواطنين تمكنوا من إخراج قائد كتيبة طولكرم محمد جابر أبو شجاع في مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم حيث كانت تحاصره أجهزة الأمن الفلسطينية، وسط دعوات من فصائل المقاومة للنفير نحو المستشفى لفك حصاره.
وكان مصدر أفاد اليوم الجمعة بأن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية تحاصر أبو شجاع في المستشفى، بينما دعت فصائل المقاومة المواطنين للنفير لفك الحصار عنه.
ودعت “سرايا القدس-كتيبة طولكرم”، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عبر صفحتها في تليغرام “للنفير العام وفك الحصار عن قائد الكتيبة”، مضيفة أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية حاصرته أثناء تلقيه العلاج في مستشفى ثابت ثابت بطولكرم.
من جهتها، قالت كتائب القسام في الضفة الغربية إنها تستنفر أهالي طولكرم لفك الحصار عن قائد كتيبة سرايا القدس المحاصر في المستشفى الحكومي، كما دعت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح المواطنين للتوجه إلى المستشفى لفك حصار عن المقاوم أبو شجاع.
وتعرض المقاوم الفلسطيني لمحاولات اغتيال متعددة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، كان أبرزها في أبريل/نيسان الماضي، حين خرج محمولا على الأكتاف خلال تشييع جثامين شهداء في مخيم نور الشمس شرقي طولكرم، وذلك بعد أيام من إعلان اغتياله في اجتياح إسرائيلي واسع للمخيم امتد أكثر من 50 ساعة، واستشهد فيه 14 فلسطينيا.
وينتمي أبو شجاع لعائلة فلسطينية هجّرها الاحتلال من مدينة حيفا في نكبة عام 1948، واستقرت بمخيم نور شمس. وولد الشاب الأوسط بين 5 أشقاء، ونشأ وترعرع في المخيم وتعلم في مدارسه، لكنه لم يكمل دراسته لظروف قاهرة.
وتعرض أبو شجاع للاعتقال في سجون الاحتلال منذ كان في عمر الـ17، ثم اعتقل مرتين قضى بموجبهما نحو 5 سنوات في سجون الاحتلال، إلى جانب اعتقاله في سجون السلطة الفلسطينية مرتين. وكان استشهد شقيقه الأصغر محمود خلال اقتحام الاحتلال للمخيم.
ولمع اسم أبو شجاع (26 عاما) كأحد أبرز المؤسسين لـ”كتيبة طولكرم-سرايا القدس”، مع استشهاد المقاوم سيف أبو لبدة من مخيم نور شمس، الذي تزعّم فكرة الكتيبة وبداية نشوئها، أسوة بكتائب المقاومة المنطلقة خلال الأعوام الماضية في الضفة الغربية، ليتولى أبو شجاع قيادتها وتطويرها.
وتحت ضغط الاقتحامات والتوغلات الكثيرة لمخيم نور شمس، رفض أبو شجاع والمقاومون تسليم أنفسهم أكثر من مرة، فظل مطاردا طوال عامين.
ووصف الإعلام الإسرائيلي أبو شجاع بأنه “من كبار المطلوبين لإسرائيل”، وأنه “شخص زعزع الاستقرار بشمال الضفة الغربية”.


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