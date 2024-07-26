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وفاة أربعيني بتدهور مركبة بالأغوار الشمالية

26 يوليو 2024
وفاة أربعيني بتدهور مركبة بالأغوار الشمالية

وطنا اليوم:توفي شخص اربعيني، اليوم الخميس، إثر حادث تدهور مركبة كان يقودها في منطقة المرزة بلواء الأغوار الشمالية.
وقال مدير مستشفى أبو عبيدة الجراح الدكتور مؤيد الشكور لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن كوادر الدفاع المدني أسعفت المصاب ( 42 عاما) إلى قسم الطوارئ في المستشفى لكنه وصل متوفيا، فيما جرى تحويل الجثة إلى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال.


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