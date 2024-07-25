إعلام أمريكي: “إسرائيل” ستقدم لحماس مقترحاً خلال يومين

وطنا اليوم_نقل موقع “أكسيوس” الأميركي عن مصادر قولها إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات “المحتجزين” أن “إسرائيل” ستقدم لحركة حماس مقترحا محدثا لوقف إطلاق النار خلال يومين.

وعقد الرئيس الأميركي جو بايدن ونتنياهو الخميس، اجتماعهما في البيت الأبيض بواشنطن، فيما أكدت وسائل إعلام أميركية أن الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة بمراحله النهائية.

وذكرت “هيئة البث الإسرائيلية الرسمية”، أن نتنياهو وبايدن بدآ اجتماعهما في البيت الأبيض، مضيفة أن نتنياهو شكر بايدن لدعمه “إسرائيل” على مدى 50 عاماً، مشيرة إلى أن “من المتوقع أن يؤدي لقاء بايدن ونتنياهو إلى تطور في محادثات صفقة تبادل الأسرى” المتعثرة بين “إسرائيل” وحماس.

وأشارت الهيئة إلى أن نتنياهو يريد أخذ التزام من بايدن بشأن مواصلة القتال في غزة وتزويد “إسرائيل” بـ”أسلحة خاصة” لمنع احتمال حلّ حكومته عن طريق انسحاب وزيرَي الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش.

وزعمت صحيفة “معاريف” العبرية (خاصة) بدورها، أن البيت الأبيض يمارس “ضغوطاً كبيرة” على نتنياهو خلال زيارته الحالية، للموافقة على شروط وقف إطلاق النار في غزة.

في السياق نفسه، قال مسؤول أميركي كبير لوسائل إعلام دولية، إن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) وليام بيرنز سيبدأ الأسبوع المقبل جولة محادثات جديدة مع كبار الوسطاء لوقف إطلاق النار بغزة، لافتا إلى أن المحادثات لن تكون في المنطقة وقد تُعقَد في أوروبا.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول بالإدارة الأميركية تأكيده أن إطار صفقة وقف إطلاق النار متفق عليه والتركيز على مرحلة التنفيذ، كما نقلت شبكة “NBC” عن مسؤول بالإدارة الأمريكية قوله إن الاتفاق في مراحله النهائية ووصل إلى نقطة قابلة للتحقيق.

والاثنين، وصل نتنياهو إلى الولايات المتحدة، وألقى الأربعاء خطاباً أمام الكونغرس في جلسة قاطعها نحو نصف الأعضاء الديمقراطيين في مجلسَي النواب والشيوخ تنديداً بها، في ظلّ مواصلة الحرب والجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجمعة بولاية فلوريدا المرشح الرئاسي الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الاحتلال بدعم أميركي مطلق حرباً مدمرة على غزة أسفرت عن أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

ومع دخول اليوم الـ294 من حرب الإبادة على قطاع غزة، أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها استدرجوا أفراد قوتين إسرائيليتين إلى نفقين وفجروهما فور نزولهم داخلهما بمخيم يبنا برفح