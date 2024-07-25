الجمهور فاكهة مهرجان جرش .. جاء بكثافة لتذوق الفن والثقافة بتعبير انساني للتضامن مع غزة

وطنا اليوم_غصت جنبات ومسارح وساحات مدينة جرش الاثرية بالحضور الكثيف من المواطنين والسياح العرب القادمين للاردن لقضاء اجازة الصيف .

وتابع الجمهور القادم لحضور فعاليات مهرجان جرش المتنوعة العديد من الفعاليات والعروض التي قدمتها مختلف الفرق الفنية وحضور ندوات وكذلك التفاعل مع جناح السفارات الاجنبية ، ومعرض المهن الحرفية والتقليدية والمسرحيات ذات المحتوى العائلي.

وقد غلبت الاجواء العائلية على الحضور اذ كان اغلب الحضور متواجدين مع العائلة كبارا وصغارا حيث ان العديد من الفعاليات والعروض موجهه للصغار والكبار على حد سواء.

وفي لقاءات لـ “رؤيا نيوز” مع ضيوف المهرجان من الاخوة العرب والمواطنين الاردنيين ، اكدوا على نجاح المهرجان في ارسال رسالة للعالم معبرة عن الهوية الثقافية الاردنية ودور المهرجان الذي اعتاد الجمهور العربي والعالمي على متابعته والحرص على حضور فعالياته.

كما اثنوا على البرنامج النوعي للمهرجان في دورته الثامنة والثلاثين لهذا العام ، وتركيزه على ارسال رسائل دعم ومساندة للاشقاء في فلسطين من خلال نوعية الفعاليات التي يبرزها المهرجان.