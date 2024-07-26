واشنطن تعارض ادعاء نتنياهو وقوف إيران وراء المظاهرات التضامنية مع فلسطين

وطنا اليوم_نيويورك: رفضت واشنطن مصطلح “الأغبياء تستفيد منهم إيران” الذي أطلقه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الأمريكيين الذين يدعمون فلسطين، وذكرت أن “معظم” المتظاهرين لم يتلقوا دعما من طهران.

وقال متحدث الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في مؤتمر صحفي الخميس: “ندرك أن الغالبية العظمى من المتظاهرين في الولايات المتحدة لا يتلقون أوامرهم من إيران”.

وأكد ميلر أنهم يؤيدون بقوة “الحق في التظاهر” للمحتجين في الولايات المتحدة.

وأضاف: “أعلم أن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين تواجدوا في شوارع واشنطن أمس هم أمريكيون وطنيون يعبرون عن آرائهم، ونحن نؤيد حقهم في ذلك”.

ورداً على استخدام نتنياهو عبارة “أغبياء وحمقى” بحق المتظاهرين الأمريكيين، قال ميلر: “كما هو الحال دائما، سأعتمد قاعدة عدم الرد على أشياء معينة يقولها رئيس الوزراء الإسرائيلي”.

وإجابة عن سؤال لمراسل الأناضول عما إذا يمكن اعتبار تصريحات نتنياهو “تدخلا في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة”، قال ميلر: “لا، هذا بالتأكيد ليس تدخلا. ولا أسميه تدخلا في الشؤون الداخلية”.

يذكر أن نتنياهو انتقد المتظاهرين المؤيدين لفلسطين في الولايات المتحدة بعبارات قاسية، قال فيها إن “إيران تمول المتظاهرين”، و”لقد تحولتم رسميا إلى أغبياء مفيدين لإيران”.