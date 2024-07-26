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الحالة الجوية المتوقعة الجمعة .. تفاصيل

26 يوليو 2024
الحالة الجوية المتوقعة الجمعة .. تفاصيل

وطنا اليوم_أفاد تقرير إدارة الأرصاد الجوية، بأن الطقس الجمعة، سيبقى صيفيًا عاديًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

كما يطرأ السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيًا عاديًا فوق المرتفعات الجبلية، وحارًا في البادية، بينما يكون حارا جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، ويكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويطرأ الأحد، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارًا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في البادية، بينما يكون حار جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 – 24 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 – 22، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 20 وفي مرتفعات الشراة 30 – 19, وفي مناطق البادية 38 – 22 وفي مناطق السهول 33 – 23, وفي الأغوار الشمالية 41 – 26, وفي الأغوار الجنوبية 43 – 29، وفي البحر الميت 42 – 28، وفي خليج العقبة 43 – 30 درجة مئوية .


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