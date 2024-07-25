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للراغبين بالتقديم لعطاء مشروع عمان مدينة ذكية .. رابط

25 يوليو 2024
للراغبين بالتقديم لعطاء مشروع عمان مدينة ذكية .. رابط

وطنا اليوم_طرحت أمانة عمان الكبرى عطاء DBOT لتصميم، بناء، تشغيل ونقل لمشروع عمان مدينة ذكية الحزمة الأولى، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص ودمج التكنولوجيا المتطورة في تنفيذ المشروع.

 

ويأتي ذلك ترجمة للتوجيهات الملكية بتقديم أفضل الخدمات للمدينة وساكنيها، بحيث تكون جاذبة للإستثمار، إضافة إلى تخفيف الإزدحامات المرورية والانبعاثات.

 

ويشمل المشروع أربع حزم متميزة من المشاريع، مع تركيز الحزمة الافتتاحية على أربعة مشاريع محورية تحت عنوان التنقل الذكي.

وتشمل المرحلة الأولى من الحزمة الأولى طلب تقديم العروض الفنية للعطاء رقم 37/1/2024.

ودعت الأمانة المناقصين المحليين والدوليين المهتمين إلى الاطلاع على التفاصيل من خلال الموقع الإلكتروني لدائرة العطاءات والمشتريات www.gamtenders.gov.jo ، الذي يبين وصف كامل للعملية الشرائية والمتطلبات الفنية والمالية والمؤهلات المطلوبة للمناقصين الراغبين بالمشاركة؛ وكذلك آلية الحصول على وثيقة العطاء وتاريخ الايداع للعروض ومدة الاستفسارات وكافة التفاصيل .


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