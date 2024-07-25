الأورومتوسطي: نحو 10% من أهالي قطاع غزة استشهدوا أو أصيبوا أو فقدوا

وطنا اليوم:قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم الخميس، إن نحو 50 ألف فلسطيني استشهدوا أو فقدت آثارهم تحت أنقاض المباني، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف في تقرير على موقعه الإلكتروني، أصيب أكثر من 100 ألف فلسطيني آخرين بجروح، غالبيتهم من المدنيين أطفالا ونساء، فيما فقدت آثار حوالي 3 آلاف فلسطيني بعد أن تم اعتقالهم من قطاع غزة، ولم يعرف مصيرهم بعد.

وذكر الأورومتوسطي في تقريره، أن تقديراته تظهر وجود ما لا يقل عن 51 ألف وفاة منذ بدء الحرب بسبب الحصار وغياب الرعاية الطبية.

وأشار إلى أن معدل الوفاة الطبيعية في قطاع غزة كان يقدر قبل الحرب بنحو 3.5 لكل ألف نسمة وارتفع إلى معدل 22 لكل ألف نسمة خلال حملة الإبادة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن الغارات الجوية والقصف المدفعي العنيف، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95 بالمئة من السكان.