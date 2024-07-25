ضجة في بريطانيا بسبب ضرب شاب بمطار مانشستر من قبل الشرطة

وطنا اليوم:وثق مقطع فيديو تداوله ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، اعتداء ضابط شرطة بريطاني على شاب أعزل ملقى على الأرض في مطار مانشستر، فيما كانت تظهر بجانبه امرأة محجبة تحاول حمايته ومساعدته.

المقطع الذي أحدث ضجة في بريطانيا أظهر الضابط وهو يضرب ويركل رأس الرجل في المطار وهو يحمل مسدساً صاعقاً موجهاً نحو الرجل الذي كان مستلقياً على الأرض، قبل أن يضربه مرتين، بينما يطلب ضباط آخرون من المتفرجين الرجوع للخلف، وفق ما نقلت شبكة “بي بي سي” البريطانية، الخميس 25 يوليو/تموز 2024.

“مراقبة سلوك الشرطة”

إلى ذلك، قالت شرطة مانشستر إن الضباط تعرضوا لهجوم أثناء محاولتهم اعتقال شخص عقب مواجهات في المبنى رقم 2 داخل مطار مانشستر يوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنها أحالت الضباط إلى مكتب مراقبة سلوك الشرطة المستقل (IOPC) بعد الحادثة، وتم إقالة أحد الضباط من مهامه العملياتية.

و قال مساعد رئيس الشرطة وسيم تشودري في بيان: “لدينا علم بأن مقطع فيديو لحادث مطار مانشستر يتم تداوله على نطاق واسع الآن، ويظهر حدثاً صادماً حقاً، والناس يشعرون بقلق بالغ بشأنه”.

تشودري أضاف: “إن استخدام مثل هذه القوة في الاعتقال هو حدث غير معتاد، ونحن نتفهم أنه يثير القلق”، موضحاً أنه “تم إقالة ضابط واحد من المهام العملياتية ونحن نقوم بتقديم إفاداتنا طوعاً لمكتب مراقبة سلوك الشرطة المستقل”.

من جهتها، قالت اللجنة الدولية لمكافحة الفساد إنها ستقوم بتقييم “إحالة شرطة مانشستر الكبرى لتقرر ما هي الإجراءات الإضافية المطلوبة”.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم استدعاء الضباط إلى المطار حوالي الساعة 20:25 بتوقيت غرينتش يوم الثلاثاء، بعد ورود تقارير عن مشاجرة بين أفراد داخل المطار، لافتاً إلى أن ثلاثة ضباط “تعرضوا للضرب” في “اعتداء عنيف” عندما حاولوا اعتقال أحد المشتبه بهم.

وأوضح: “نظراً لأن الضباط الحاضرين كانوا يحملون أسلحة نارية، فقد كان هناك خطر واضح أثناء الهجوم من أن يتم أخذ أسلحتهم”. وتم نقل ثلاثة ضباط إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما أصيبت ضابطة بكسر في الأنف.

كما أكدت الشرطة أن رجلين ألقي القبض عليهما للاشتباه في اعتدائهما على عامل طوارئ، وافتعال مشاجرة وعرقلة عمل الشرطة، بينما تم القبض على رجلين آخرين للاشتباه في استخدامهما العنف والاعتداء على عامل طوارئ.

“من الصعب مشاهدته”

ووصف آندي جورج، رئيس رابطة الشرطة السوداء الوطنية، الفيديو بأنه “من الصعب مشاهدته”.

وفي منشور على موقع إكس، المعروف سابقاً باسم تويتر، كتب جورج: “في حين أن العمل الشرطي يُعد وظيفة صعبة حقاً، فإننا مدربون على مستوى عالٍ ونلتزم بأعلى المعايير”.

ونشرت وزيرة الداخلية البريطانية ديانا جونسون على موقع إكس: “أنا على علم باللقطات المزعجة حول حادثة وقعت في مطار مانشستر بعد ظهر اليوم، وأتفهم القلق العام الذي أثارته”، وأضافت: “لقد طلبت تحديثاً كاملاً من شرطة مانشستر الكبرى”.

فيما قال أحد المسافرين شاهد ما حدث عند مروره عبر ممر الوافدين لشبكة “BBC” إن الشرطة اقتربت من أحد الرجال، في أوائل العشرينات من عمره، وأخبرته أنه رجل مطلوب، قبل أن تقوم “بتثبيته على الحائط”. ثم “بدأ رجل آخر في مهاجمة الشرطة”.

كما قال عمار مينهاس إن الرجل الذي كان مُثبَّتاً على الحائط بدأ بلكم الضباط، وتم صعقه بالصاعق الكهربائي، وسقط على الأرض، عندها ركله الشرطي وضربه بعنف”.