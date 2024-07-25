بالسلط .. إشهار أول قائمة انتخابية نسائية مغلقة في الأردن

وطنا اليوم:جرى في مدينة السلط مساء الأربعاء إشهار قائمة ( نشميات البلقاء ) الانتخابية لمحافظة البلقاء والتي تضم 8 سيدات وتعتبر اول قائمة نسائية مغلقة في تاريخ الانتخابات النيابية.
وضمت كلا من:
١_ د . فاطمة عطيات دكتوراه علم الاجتماع الجامعة الاردنية
٢ _ سوسن محمد ابو حماد _ ماجستير في العمل الاجتماعي من الجامعة الاردنية
٣_ سهى عمر محمد عربيات _بكالوريوس علوم مالية ومصرفية وناشطة اجتماعية وسياسة
٤_ فاطمة راتب العبادي _بكالوريوس علوم الشريعة وناشطة في العمل العام
٥_ ريما باسم الجغبير _ ماجستير دراسات استراتيجية وناشطة سياسية
٦_ نجاح حمدالله الرحامنة _بكالوريوس تمريض وناشطة في العمل العام
٧_ هناء غالب العبدلات _ بكالوريوس إدارة أعمال وناشطة اجتماعية