بالسلط .. إشهار أول قائمة انتخابية نسائية مغلقة في الأردن

وطنا اليوم:جرى في مدينة السلط مساء الأربعاء إشهار قائمة ( نشميات البلقاء ) الانتخابية لمحافظة البلقاء والتي تضم 8 سيدات وتعتبر اول قائمة نسائية مغلقة في تاريخ الانتخابات النيابية.

وضمت كلا من:

١_ د . فاطمة عطيات دكتوراه علم الاجتماع الجامعة الاردنية

٢ _ سوسن محمد ابو حماد _ ماجستير في العمل الاجتماعي من الجامعة الاردنية

٣_ سهى عمر محمد عربيات _بكالوريوس علوم مالية ومصرفية وناشطة اجتماعية وسياسة

٤_ فاطمة راتب العبادي _بكالوريوس علوم الشريعة وناشطة في العمل العام

٥_ ريما باسم الجغبير _ ماجستير دراسات استراتيجية وناشطة سياسية

٦_ نجاح حمدالله الرحامنة _بكالوريوس تمريض وناشطة في العمل العام

٧_ هناء غالب العبدلات _ بكالوريوس إدارة أعمال وناشطة اجتماعية