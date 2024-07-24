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الأردن يرحب باتفاق تهدئة بين الحوثيين والحكومة اليمنية بعد أزمة البنوك

24 يوليو 2024
الأردن يرحب باتفاق تهدئة بين الحوثيين والحكومة اليمنية بعد أزمة البنوك

وطنا اليوم:رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، التوصل إلى اتفاق يفضي إلى تهدئة الأزمة التي استمرت لأشهر حول القطاع المصرفي وإعادة تشغيل الخطوط الجوية اليمنية.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة على دعم المملكة للجهود المبذولة لتحقيق الأمن والسلام في اليمن الشقيق، وجهود إنهاء الأزمة اليمنية.
وأشاد السفير القضاة بالجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، والمستهدفة التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يفضي إلى إنهاء هذه الأزمة، وتحقيق الأمن والاستقرار، وبما يضمن وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، ويرفع المعاناة عن شعبه الشقيق.


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