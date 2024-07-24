حالته خطرة.. تفجير عبوة بسيارة ضابط روسي شمال موسكو

وطنا اليوم:انفجرت سيارة شمال العاصمة الروسية الأربعاء، ما أدى لإصابة شخصين، وفق ما أفادت هيئات الطوارئ في موسكو.

في التفاصيل انفجرت سيارة من نوع “تويوتا لاند كروزر” قرب مبنى سكني بشارع سينيا فينسكايا شمال موسكو بعدما صعد فيها شخصان، رجل وامرأة.

عبوة تحت مقعد السائق

وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الداخلية، إيرينا فولك، أن تفجير جسم مجهول تسبب بانفجار السيارة، حسب وكالة “تاس”.

كما تبين أن العبوة الناسفة وضعت تحت مقعد السائق.

من جهتها ذكرت وكالات إنفاذ القانون أن السيارة التي تم تفجيرها تعود لضابط بالجيش يدعى أندريه تورغاشوف وزوجته.

ووفقاً لإحدى الروايات، فإن تفجير السيارة المفخخة مرتبط بالعمل الرسمي لمالكها.

كذلك أوردت وسائل إعلام محلية أن حالة الضابط خطرة، وأن زوجته أصيبت بشظايا في الوجه.

فتح قضية جنائية

فيما فتحت قضية جنائية في حادثة التفجير بموجب البنود المتعلقة بمحاولة القتل (المادتان 30 و105 من القانون الجنائي الروسي) والحيازة غير القانونية على الأسلحة النارية والذخيرة (المادة 222 من القانون الجنائي الروسي).

ويتابع مكتب المدعي العام في موسكو سير ونتائج التحقيق الجنائي.