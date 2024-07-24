تصريحات خطيرة من بن غفير حول المسجد الأقصى

وطنا اليوم:قال وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، الأربعاء، في مؤتمر بادر إليه بمناسبة ما يسمى “عودة إسرائيل إلى جبل الهيكل”: “أنا المستوى السياسي، والمستوى السياسي يسمح بصلاة اليهود في جبل الهيكل”.

وأضاف بن غفير خلال المؤتمر الذي عقد في الكنيست أن “جبل الهيكل (المسجد الأقصى) يمر بتغيير. نحن جميعا نفهم ما أتحدث عنه. ما يجب أن يقال بهدوء سيتم قوله بهدوء”.

وتابع حديثه: “أنا كنت في جبل الهيكل (المسجد الأقصى)، صليت في جبل الهيكل نحن نصلي في جبل الهيكل… دائما كانوا يقولون لي ’المستوى السياسي، المستوى السياسي’، أنا المستوى السياسي والمستوى السياسي يسمح بصلاة اليهود في جبل الهيكل.”

وأضاف بن غفير أنه “لا يزال هناك الكثير لإصلاحه، والكثير من الأهداف التي يتم التوجه نحو تحقيقها، ولا تزال هناك جميع أنواع النقاط وجميع أنواع المناطق التي يتعرض فيها اليهود للتمييز”، على حد تعبيره.

وتابع بن غفير: “هذه عنصرية، لا يوجد أي سبب لعدم فتح جبل الهيكل (المسجد الأقصى) أمام اليهود على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وعدم السماح لهم بالصعود إلى جبل الهيكل أيام السبت. جميع مناطق جبل الهيكل ستكون مفتوحة لليهود”.

ورفض أعضاء كنيست تصريحات بن غفير، لافتين إلى أنه يجب عدم تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى.

وقال وزير الداخلية موشيه أربيل من حزب شاس إن “الكفر الكبير الذي ارتكب لا يمكن أن يمر بهدوء. إن حظر الصعود إلى جبل الهيكل هو موقف جميع الحاخامات الكبار منذ أجيال”.

وكتب رئيس اللجنة المالية موشيه غافني من حزب “يهوديت هتوراة” في منصة “إكس”، “الصعود إلى جبل الهيكل ينطوي على حظر صارم. أطالب رئيس الوزراء بعدم السماح بتغيير الوضع الراهن في جبل الهيكل، وإذا حدثت تغييرات، يجب إغلاق جبل الهيكل في وجه اليهود”.

كما قال رئيس حزب “معسكر الدولة” بيني غانتس، “مثلما لم يقرر بن جفير طريقة دخول الحرم القدسي خلال شهر رمضان، فهو أيضًا لا يتخذ قرارًا بشأن الموضوع اليوم، وأهنئ عضو الكنيست أرييه درعي، الذي يظهر المسؤولية، وغير مستعد للتخلي عن أمن البلاد من أجل مصالح سياسية”.