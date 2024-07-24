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14 مليار دينار ديون مستحقة على الحكومة لصالح البنوك حتى نهاية 2023

منذ ساعتين
14 مليار دينار ديون مستحقة على الحكومة لصالح البنوك حتى نهاية 2023

وطنا اليوم:أظهر التقرير السنوي للبنك المركزي الأردني، أن الديون المتربتة على الحكومة لصالح البنوك المرخصة وصل إلى 14.044 مليار دينار حتى نهاية 2023.
وأوضحت البيانات أن الدين المترتب على الحكومة لصالح البنوك ارتفع خلال 5 سنوات الماضية بنحو 2.7 مليار دينار، ليصل إلى 14 مليار دينار مقارنة مع 11.3 مليار دينار حتى نهاية العام 2019.
وأظهرت بيانات وزارة المالية، أن إجمالي الدين العام للأردن وصل إلى 42.513 مليار دينار حتى نهاية شهر أيار من العام الحالي، بما في ذلك الدين المترتب لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ليشكل ما نسبته 115.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووصل رصيد الدين الحكومي حتى نهاية آيار الماضي، بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ما قيمته 33.027 مليار دينار ، أو ما نسبته 89.5% من الناتج المحلي الإجمالي.


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