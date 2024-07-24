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جمعية الفنادق الأردنية و مشروع مكاناتي تطلقان نتائج دراسة جدوى رعاية الأطفال في قطاع الضيافة

منذ ساعتين
جمعية الفنادق الأردنية و مشروع مكاناتي تطلقان نتائج دراسة جدوى رعاية الأطفال في قطاع الضيافة

وطنا اليوم:تحت رعاية سعادة العين المهندس عبد الحكيم الهندي، رئيس جمعية الفنادق الأردنية، أطلقت الجمعية، مخرجات دراسة الجدوى حول سبل دور رعاية الاطفال للعاملين في القطاع الفندقي وذلك بالتعاون مع مشروع USAID مكانتي للتمكين الاقتصادي والقيادي للمرأة، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
قيمت الدراسة الاحتياجات والطلبات على خدمات رعاية الأطفال للعاملين في قطاع الضيافة، وتعمقت في تقييم مدى استعداد مديري الفنادق ومقدمي خدمات رعاية الأطفال، للمشاركة في جهود تعاونية لتحديد حلول بديلة مصممة لتلبية الاحتياجات لكل منطقة جغرافية. علاوة على ذلك، قدمت الدراسة توصيات نهائية بشأن نموذج رعاية الطفل الأكثر ملاءمة للتنفيذ في كل مجال على حدة.
وأكد الهندي على تقدير الجمعية لجهود الموظفين وحرصهم الدائم، على توفير بيئة عمل داعمة ومحفزة من خلال إيجاد حلول ناجحة لخدمات رعاية الأطفال للعاملين في القطاع الفندقي، وتعزيز حضور المرأة في فرص العمل داخل القطاع.
وأكد مدير مكتب التنمية الاقتصادية والطاقة التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأردن، ريتشارد تشين: “إن فهم احتياجات وتوقعات أصحاب العمل والموظفين على حد سواء، سيساعد في إيجاد حلول فعالة وقابلة للتنفيذ لدعم الآباء العاملين في قطاع الضيافة”.
تتمتع الولايات المتحدة بشراكة راسخة مع الحكومة الأردنية تمتد إلى 75 عامًا تهدف إلى تمكين المرأة وازدهارها وتوليها المسؤولية، في الاقتصاد والمجتمع والمجال السياسي.


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