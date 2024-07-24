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بيانات رسمية: طلبة الصف العاشر الأكثر تسربا من المدارس في الأردن

منذ ساعتين
بيانات رسمية: طلبة الصف العاشر الأكثر تسربا من المدارس في الأردن

وطنا اليوم:كشفت بيانات رسمية، أن عدد المتسربين في المدارس الأردنية وصل بنهاية العام الماضي، إلى 10.372 متسربا، جلّهم من الذكور وبالصف العاشر الأساسي.
ووفقا للبيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة بلغ عدد المتسربين للصف العاشر الأساسي 2008 متسربين “1217 من الذكور، 791 من الإناث”، وللصف التاسع الأساسي 1874 متسربا “1123 من الذكور 751 من الإناث”، وأقل عدد من المتسربين خلال العام الماضي، هم ضمن صفوف طلبة الأول الابتدائي وبعدد بلغ 543 طالبا وطالبة.
ووفقا للبيانات بلغ متوسط عدد الطلبة لكل شعبة 2022/2023 نحو 24.4 طالبا لكل شعبة، ومتوسط عدد الطلبة لكل معلم 2022/2023 نحو 15.6 طالبا لكل معلم.
وبلغ عدد الطلبة في المراحل الأساسية والثانوية من مجموع السكان للعام الدراسي 2022/2023 نحو 20%.
وفيما يتعلق بالمدارس المنتشرة في المملكة، فالحكومية منها بلغ 4062 مدرسة تضم 60.464 شعبة مدرسة، يدرس فيها 1.6 مليون طالب وطالبة.
أما التعليم الخاص فبلغ عدد المدارس 3234 مدرسة تضم 29 ألف شعبة يدرس فيها 555.141 طالبا وطالبة، وبذلك تشرف وزارة التربية والتعليم على 54% من المدارس في المملكة، والتعليم الخاص يشرف على 43% منها و2% تحت إشراف وكالة الغوث، و1% تحت بند ” حكومية أخرى”.
أما عدد المعلمين في المدارس الحكومية فوصل بنهاية العام الماضي، 96.288 معلم ومعلمة، وعدد مدرسي التعليم الخاص 42.86 ألف معلم ومعلمة، بحسب بيانات الإحصاءات العامة.


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