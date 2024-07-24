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جامعة البترا تبحث مجالات التعاون في البحث العلمي مع الشركة الأردنية لإنتاج الادوية

منذ 3 ساعات
جامعة البترا تبحث مجالات التعاون في البحث العلمي مع الشركة الأردنية لإنتاج الادوية

وطنا اليوم:بحثت جامعة البترا والشركة الأردنية لإنتاج الأدوية مجالات التعاون العلمي المشترك والاستفادة من مركز الدراسات الدوائية في الجامعة وإجراء المشاريع البحثية فيما يخدم أهداف الطرفين.
والتقى رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم بحضور المستشار الأعلى للجامعة ومجلس أمنائها الأستاذ الدكتور عدنان بدران مع رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية لإنتاج الادوية الدكتور عبد الجبار الكبيسي والمدير العام للشركة الدكتور محمد الرواشدة.
وحضر اللقاء نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مياس الريماوي، ومدير مركز الدراسات الدوائية في الجامعة الأستاذ الدكتور نضال القنة.
وأشار عبد الرحيم خلال اللقاء إلى أن أهمية الشراكة تكمن في إمكانية انتاج مواد خام للصناعات الدوائية محلياً، تساهم في خفض تكاليف إنتاج الأدوية. وأشار بدران إلى العلاقات الوطيدة بين جامعة البترا والشركة الأردنية لإنتاج الادوية الممتدة لأكثر من 20 عاماً وأثر هذا التقارب في تحسين الأداء لدى الجانبين.
واكد الكبيسي أهمية الاستمرارية في العمل المشترك وأثنى على الأبحاث العلمية الصادرة عن جامعة البترا.
وعرض الريماوي فرص التعاون المتاحة بين الطرفين المتمثلة بالاستفادة من الأبحاث العلمية لأعضاء الهيئة الأكاديمية في جامعة البترا، وتوفير فرص التدريب لطلبة البكالوريوس والماجستير من الجامعة في الشركة، إلى جانب الاستفادة من تجهيزات مركز الدراسات الدوائية في الجامعة.


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