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الميثاق الوطني : أمسية وطنية ميثاقية في دارة النجداوي تعزز رؤية الحزب في السلط

منذ 3 ساعات
الميثاق الوطني : أمسية وطنية ميثاقية في دارة النجداوي تعزز رؤية الحزب في السلط

وطنا اليوم:بدعوة من عشيرة النجداوي وشباب مدينة السلط وعباد والبلقاء، نُظمت أمسية ميثاقية في دارة الدكتور عبدالإله النجداوي، حيث شهد اللقاء حضورًا كبيرًا من مختلف أنحاء الأردن، تجمعوا تحت شعار “ميثاق بيننا..عهد علينا”.
وحضر اللقاء أعضاء القائمة الوطنية لحزب الميثاق الوطني، بمن فيهم عمار أبو حليمة، محمد الجرادات، تمارا يعقوب ناصر الدين، محمد كاتو، وليث أبو رمان، إضافة إلى أمين عام الشباب لحزب الميثاق الوطني جمال الرقاد.
وتضمن البرنامج حوارات وطنية وأفكارًا مستقبلية، حيث تمزج الذكريات الوطنية مع الرؤى المستقبلية.
وقد تجسدت روح الانتماء في كلمات الحاضرين، الذين أكدوا التزامهم بمواصلة العمل من أجل مستقبل أفضل للأردن.
وفي كلمته، أبرز أمين عام الشباب لحزب الميثاق، الرقاد، تاريخ الأردن البطولي وتضحياته، مؤكدًا على الدور المحوري لحزب الميثاق الوطني في تعزيز الهوية الوطنية والاستمرار في تحقيق تطلعات الشعب الأردني.
ومن جانبه، أكد المهندس صخر نسور، رئيس فرع البلقاء للحزب، أن انطلاقة كتلة الميثاق الوطني ستكون من البلقاء والسلط، مع تنظيم مهرجان خطابي في 11 أيلول الذي سيكون بمثابة تجسيد للكرامة والأصالة الأردنية، وتعزيز رسالة الحزب وإبراز تطلعاته.
واختتمت الأمسية بشكر الدكتور عبدالإله النجداوي وشباب الميثاق الوطني على جهودهم، وأكد الجميع التزام الحزب بتحقيق رؤى الوطن وتطلعاته، ومستمرين في العمل بكل عزيمة لتحقيق أهدافه وخدمة مصالح الشعب الأردني.


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