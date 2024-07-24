عمان الاهلية تشارك بفعاليات المعرض التعليمي الدولي السابع في مدينة أربيل / كردستان العراق

وطنا اليوم:شاركت جامعة عمان الاهلية ممثلة بالسيد احمد الحوراني رئيس قسم التسويق والاتصال والسيد خالد الزعبي مدير العلاقات العامة في فعاليات المعرض التعليمي الدولي السابع المختص في السياحة التعليمية والذي أقيم بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاردنية و هيئة تنشيط السياحة والقنصلية الأردنية العامة في مدينة أربيل وانطلقت فعالياته السبت 20-7-2024 في مدينة أربيل/ إقليم كردستان العراق واستمر لمدة يومين.

حيث تم افتتاح المعرض برعاية محافظ مدينة أربيل برفقة فؤاد المجالي القنصل الأردني العام في مدينة أربيل، والذي تجول بين أجنحة الجامعات الأردنية المشاركة.

وقد شارك في هذا المعرض الى جانب وزارة التعليم العالي اثنان وعشرون جامعة أردنية رسمية وخاصة.

وقد أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة على أهمية مشاركة الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة في مثل هذه المعارض، مع ضرورة العمل على تسويق الجامعات لنفسها وللتخصصات والبرامج المتميزة التي تقدمها، والتي تواكب متطلبات العصر وتراعي حاجة أسواق العمل الإقليمية والعالمية، منوهاً إلى السمعة الطيبة التي يتمتع بها قطاع التعليم العالي الأردني، والذي ساهم في تخريج الاف الطلبة الوافدين الذين أثبتوا تميزهم لدى التحاقهم بأسواق العمل في بلدانهم، حيث لا بد من البناء على هذه الانجازات لاستقطاب المزيد من الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية الرسمية والخاصة.

بدوره قال أمين عام الوزارة / رئيس لجنة استقطاب الطلبة الوافدين في مجلس التعليم العالي الدكتور مأمون الدبعي بأن مشاركة الأردن في هذا المعرض تأتي تنفيذاً للخطة التنفيذية لاستراتيجية استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن للأعوام (2023-2027)، والتي أعدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون والتنسيق مع شريكها الاستراتيجي هيئة تنشيط السياحة، وأقرها مجلس الوزراء مؤخراً، والتي تهدف إلى تعزيز السياحة التعليمية في المملكة، وزيادة استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، منوهاً إلى أن الوزارة والجامعات الأردنية ستشارك في عدد آخر من المعارض التي ستقام في عدة دول خلال العام 2024.