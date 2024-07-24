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قصف إسرائيلي تدميري لعدد من البلدات اللبنانية الجنوبية

24 يوليو 2024
قصف إسرائيلي تدميري لعدد من البلدات اللبنانية الجنوبية

وطنا اليوم:صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي وتيرة غاراته الجوية وقصفه المدفعي على عدد من البلدات اللبنانية الجنوبية، في تدمير ممنهج للمنازل والمؤسسات.
وقال مصدر أمني لبناني، إن “غارات مكثفة سجلت على بلدة شيحين استهدفت مقر الدفاع المدني ما أدى إلى تدميره بشكل كامل من دون وقوع إصابات، فيما سجلت غارات على بلدة الخيام”.
وأضاف أن المدفعية الإسرائيلية قصفت بلدة كفرحمام؛ ما أدى إلى تدمير عدد من المنازل وتدمير شبكة الكهرباء في البلدة، كما قصفت دبابة ميركافاه بلدة كفرشوبا؛ ما أدى إلى أضرار مادية.


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