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مصر .. القبض على شخصين فتحا باب طائرة متجهة إلى السعودية بسبب ارتفاع درجة الحرارة

24 يوليو 2024
مصر .. القبض على شخصين فتحا باب طائرة متجهة إلى السعودية بسبب ارتفاع درجة الحرارة

وطنا اليوم_قبض الأمن المصري اليوم الثلاثاء، على شخصين تسببا في تأخر إقلاع طائرة “إير كايرو” من مطار القاهرة إلى السعودية، بعد فتحهما باب الطائرة بسبب ارتفاع درجة الحرارة داخلها قبل الإقلاع.

 

وأبانت التحريات في الواقعة أن قائد الطائرة اكتشف عطلا قبل بداية الرحلة، وأثناء محاولته إصلاحه شعر المتهمان بارتفاع درجة الحرارة، فتوجها من تلقاء نفسيهما إلى باب الطوارئ بالطائرة وفتحاه للتهوية، ما تسبب في تعطل كامل للطائرة.

 

هذا كشفت شركة “إير كايرو” في بيان عن سبب تأخر إقلاع طائرتها المتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الملك فهد بالدمام بالسعودية، مقدمة اعتذارها لجميع ركاب الرحلة.

 

وقالت الشركة اليوم في بيان، إن رحلتها رقم “SM433 / 434” والمتجهة من القاهرة إلى الدمام، تأخرت عن موعد إقلاعها بسبب العطل الفني الذي تم اكتشافه قبل إقلاع الطائرة في تمام الساعة الرابعة من فجر اليوم، وتم التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية المختصة بمطار القاهرة الدولي.

 

في حين قررت جهات التحقيق بالقاهرة لاحقا، إخلاء سبيل الراكبين المتهمين بتعطيل إقلاع الطائرة.


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