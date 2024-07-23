“رئيس بلدية الرمثا ” أيقونة العمل والتطور والإنجاز في الرمثا

وطنا اليوم_محمد ملكاوي_في عالم مليء بالتحديات والفرص، يظهر رئيس بلدية الرمثا أحمد الخزاعلة ، كأيقونة حقيقية للعمل الجاد والتطور المستمر.

وتولى الخزاعلة منصبه في فترة تطلبت قيادة ملهمة وقرارات حاسمة، ولم يخيب آمال أهالي الرمثا في تحقيق تغييرات جذرية ملموسة.

تحسين البنية التحتية

أحد أبرز إنجازات الخزاعلة هو إطلاق خطط تطوير شاملة للبنية التحتية في المدينة ،و تضمنت هذه الخطط إنشاء أسواق مرصوفة بالانترلوك ومواقف سيارات جديدة، وتحسين المناطق العشوائية، وعمل على تكثيف حملات البيئية من تزيين وصيانة الحدائق و الارصفة والشوارع والدواوير وتنظيف كافة مناطق الرمثا وقد شارك الايدي العاملة في هذه مشاريع بسواعده خطوة بخطوة وتحت اشرافه شخصيآ و من المشاريع المميزة التي تم تنفيذها تحت قيادة الخزاعلة، إنشاء بوابة حجرية وسط البلد التجاري، تحديدًا عند مطلع المسجد العمري.

هذا المشروع يعكس الاهتمام بالجوانب الجمالية والثقافية للمدينة، ويهدف إلى تعزيز الهوية المحلية وإبراز التراث العمراني للرمثا في سبيل تطوير المنطقة مما ساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز جاذبية المدينة.

هذه الجهود لم تكن مجرد تغييرات تجميلية، بل كانت جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز التنمية المستدامة في الرمثا.

تعزيز الأسطول الخدمي

في إطار التزامه بتحسين الخدمات العامة، قام الخزاعلة بتعزيز أسطول البلدية بـ 22 آلية جديدة ضمن برنامج التنمية المحلية. هذه الخطوة جاءت لتسريع وتيرة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير وسائل نقل مجانية، مما يعكس فهم الخزاعلة العميق لاحتياجات المجتمع المحلي وحرصه على تلبية تلك الاحتياجات بفعالية .

إدارة مالية شفافة

تميزت إدارة الخزاعلة بالشفافية المالية، حيث قدم ميزانية البلدية بوضوح للمواطنين وناقش التحديات المالية بما في ذلك العجز والدين. هذا النهج الشفاف عزز الثقة بين المواطنين والإدارة البلدية وشجع على المشاركة المجتمعية في صنع القرار، مما جعل الخزاعلة رمزًا للنزاهة والشفافية في الإدارة .

التفاعل المجتمعي

لم يقتصر دور الخزاعلة على تنفيذ المشاريع فحسب، بل شمل أيضًا تعزيز التفاعل المباشر مع المواطنين. نظم لقاءات دورية مع المجتمع المحلي لمناقشة احتياجاتهم وتطلعاتهم، مما ساهم في بناء علاقة قوية بين البلدية والمجتمع المحلي. هذا التفاعل المستمر يعكس التزام الخزاعلة بتلبية احتياجات المواطنين ويضمن أن تكون القرارات المتخذة معبرة عن رغبات المجتمع الفعلية .

رؤية مستقبلية

بقيادة الخزاعلة، تتطلع بلدية الرمثا إلى مستقبل مشرق يتسم بالتطور المستدام والنمو الشامل. برؤيته الاستراتيجية وحرصه على الابتكار في تقديم الخدمات يجعلانه مثالًا يحتذى به في الإدارة المحلية، ويجسد ما يمكن تحقيقه عندما يجتمع الإخلاص والعمل الجاد مع القيادة الرشيدة.

أحمد الخزاعلة ليس مجرد رئيس بلدية، بل هو أيقونة للتغيير الإيجابي في الرمثا ، و بفضل رؤيته المستقبلية وإدارته الفعالة، نجح في تحقيق إنجازات ملموسة عجز عن تحقيقها الكثير من رؤساء البلديات في المناطق المجاورة او حتى من سبقه في الرمثا.

وأثرت إيجابيًا على حياة المواطنين اليومية، مما يجعله رمزًا للعمل والتطور والإنجاز ،و اصبحت قيادته الملهمة تفتح آفاقًا جديدة لمستقبل مشرق للرمثا وأهلها ومؤخرا اطلق على رئيس بلديه الرمثا احمد الخزاعله لقب” اردوغان الرمثا “وانه اتى بالوقت المناسب للنهضه في بلدة الرمثا وتطويرها .