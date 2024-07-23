مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي قبيلة الدعجة بوفاة العقيد نايف عليان الجربان

وطنا اليوم_مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى قبيلة الدعجة بوفاة العقيد المتقاعد نايف عليان الجربان” ابو راشد “.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، في محافظة العاصمة عمان ام قصير ، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحوم، وعموم عشيرة الجربان، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه. كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومتصرف لواء القويسمة أسامة الهاشم .

وأعرب العقيد المتقاعد محمود عيسى مصبح الجربان بالإنابة عن عشيرة الدعجة عن شكره و تقديره لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين و صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد على تقديمهم واجب التعازي بوفاة فقيدهم العقيد المتقاعد نايف عليان الجربان داعيا الله عزوجل أن يمد في عمر جلالته وولي عهده وأن يعطيهم الصحة والعافية