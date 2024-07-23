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عمرو موسى رئيساً للكونغرس العربي العالمي للإبداع والإبتكار

منذ 19 ثانية
عمرو موسى رئيساً للكونغرس العربي العالمي للإبداع والإبتكار

وطنا اليوم:أعلنت الشبكة العربية للإبداع والابتكار عن اختيار الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية معالي الأستاذ عمرو موسى رئيساً للكونغرس العربي العالمي للإبداع الذي سيقام في دبي في العاشر من أكتوبر القادم.
وقالت الشبكة في بيان لها أن اختيار موسى جاء انطلاقاً من خبرته الطويلة على مدى العقود السابقة في التعامل مع قضايا أمتنا العربية وحنكته في تبني الأفكار التي تدعم الجهود العربية المشتركة وتحقيق الإنجازات التاريخية.

وفي هذا الصدد أكد رئيس مجلس إدارة الشبكــة العربيـــة للإبداع والابتكار د. محمود عبد العال فرّاج أن هذا الاختيار جاء احتراماً للتاريخ الكبير للأستاذ عمرو موسى وحضوره الدائم في مشهد الريادة والتميز العربي وايماناً منّا بأن مسيرة الشبكة العربية للإبداع والابتكار ونجاح الكونغرس العربي العالمي المنبثق عنها يتطلب وجود شخصية مرموقة وفاعلة وقادرة على إيصال رسالة الابداع العربي الى العالم.
من جانبه رحب الأستاذ عمرو موسى بهذا الاختيار واكد دعمه واسناده للشبكة العربية للإبداع والابتكار وأشاد بأهمية عقد الكونغرس العربي العالمي للإبداع والابتكار في هذه الظروف التي تعصف بالعالم وتغير مجرياته وضرورة ان يبقى العرب يتصدرون مشهد الابداع والابتكار.
 
يذكر أن الكونغرس العربي العالمي للإبداع والابتكار سيتضمن العديد من أوراق العمل المتخصصة إضافة إلى إطلاق جملة من المبادرات المحلية والإقليمية التي تعزز ثقافة الابتكار في عالمنا العربي كما سيشهد الكونغرس إطلاق المنصة الرقمية الخاصة بدعم المبدعين وافكارهم ومشاريعهم وتطلعاتهم المستقبلية إضافة إلى الإعلان عن العاشر من اكتوبر من كل عام ليكون اليوم العربي للإبداع والابتكار .


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