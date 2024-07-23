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لقاء ميثاقي في منزل آل أبوحليمة مع نخبة من رابطة أهالي العباسية

منذ 19 ثانية
لقاء ميثاقي في منزل آل أبوحليمة مع نخبة من رابطة أهالي العباسية

وطنا اليوم:عُقد يوم الاثنين، الموافق 23 يوليو 2024، لقاء في منزل والد المهندس عمار سعد الدين أبوحليمة، جمع نخبة من كبار وشباب عائلة أبوحليمة ورابطة أهالي العباسية.

وشارك في اللقاء رئيس رابطة أهالي العباسية السيد عبدالقادر أبو نصرة، وأمين السر السيد أكرم شلباية، بالإضافة إلى العديد من الحضور.

وتناول اللقاء عدة مواضيع هامة، كان أبرزها تقديم الشكر لجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله، على توجيهاته الحكيمة ورؤيته الثاقبة لتطوير المنظومة الحزبية، ودعمه المتواصل لمبادرات الشباب في خدمة الوطن.

الى ذلك، تضمن اللقاء تعريفاً بحزب الميثاق الوطني، مع شرح مفصل لما يميزه عن الأحزاب الأخرى، والتأكيد على الثوابت والقيم التي يعتز بها الحزب.

كما تم التطرق إلى آلية الاقتراع للناخبين، مع توضيح هدف الحزب في خدمة كافة أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية.

من جانبه، اكد المهندس عمار أبوحليمة في حديثه للحضور أهمية الالتفاف حول رؤية جلالة الملك ودعمها من خلال مساندة حزب الميثاق الوطني مشددا على ضرورة التكاتف والعمل المشترك لتحقيق الأهداف الوطنية والارتقاء بمستقبل المملكة.

وفي ختام اللقاء، أبدى الحضور تأييدهم الكامل والتزامهم بدعم رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، مؤكدين على وقوفهم خلف حزب الميثاق الوطني لتعزيز الاستقرار والتقدم في المملكة.


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