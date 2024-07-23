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مقاتلات إسرائيلية تحلق فوق بيروت على علو منخفض

منذ 14 ثانية
An Israeli air force fighter aircraft flies over the border area with south Lebanon in northern Israel on February 13, 2024 amid ongoing cross-border tensions as fighting continues between Israel and Palestinian Hamas militants in the Gaza Strip. (Photo by Jalaa MAREY / AFP)

وطنا اليوم:ذكرت مصادر أمنية ووسائل إعلام لبنانية أن طائرات حربية إسرائيلية اخترقت حاجز الصوت في أجواء العاصمة بيروت ومناطق أخرى من لبنان الثلاثاء في واقعة أثارت حالة من التوتر وسط الأعمال القتالية الدائرة بين حزب الله وإسرائيل على الحدود، بحسب ما أفادت وكالة رويترز.
وتدور المواجهات بين الجانبين بالتوازي مع حرب غزة المستمرة منذ 9 أشهر، ورغم اقتصارها إلى حد كبير على المناطق القريبة من الحدود، إلا أنها أثارت مخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقا.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام التي تديرها الحكومة في لبنان إن طائرات حربية معادية اخترقت حاجز الصوت على ارتفاع منخفض في أجواء بيروت وضواحيها ومناطق أخرى في لبنان.
وفي بيروت، شعر السكان بدوي شديد لمرتين، فيما لم يصدر أي تعليق من الجيش الإسرائيلي حتى الآن.
وتعد الأعمال القتالية بين حزب الله وإسرائيل هي الأسوأ منذ أن خاض الجانبان حربا شاملة في عام 2006.
وتحاول دول غربية غلق ملف التصعيد بين الطرفين ودفع شبح حرب شاملة عن المنطقة خاصة أن تصريحات الطرفين تنذر بحرب واسعة.
صحيفة “نيويورك تايمز” نقلت عن مسؤولين غربيين قولهم إن مفاوضات غير مباشرة تجرى بين الطرفين بغية التوصل إلى اتفاق يتم بموجبه:

وقف إطلاق النار.
السماح بعودة النازحين.
ترسيم الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
انسحاب مقاتلي حزب الله من المناطق الحدودية.
نشر المزيد من قوات الجيش اللبناني.
لكل ذلك مرهون بشرط حزب الله، إذ يطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، حتى يتوقف عن إطلاق الصواريخ تجاه المواقع العسكرية الإسرائيلية.
ورغم عدم حدوث اختراق كبير في جدار التفاوض، تقول المصادر الغربية إن حزب الله والجانب الإسرائيلي أكدا استعدادهما لخفض التصعيد والتوصل لهدنة .


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