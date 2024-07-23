ارتفاع أسعار الذهب محلياً 50 قرشا في التسعيرة المسائية

وطنا اليوم:ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، الثلاثاء، 50 قرشا للغرام الواحد بحسب التسعيرة المسائية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر طلبا في السوق المحلية، عند 49 دينارا، والشراء عند 47.10 دينار

وارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 24، عند 56.50 دينار، والشراء عند 54.10 دينار.

وارتفع سعر بيع غرام عيار 18، عند 43.80 دينار، والشراء عند 40.30 دينار.