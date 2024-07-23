بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

التهتموني تبحث مع جمعية المستثمرين الأردنية توفير خدمات النقل العام

منذ 12 ثانية
التهتموني تبحث مع جمعية المستثمرين الأردنية توفير خدمات النقل العام

وطنا اليوم:بحثت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني مع رئيس وأعضاء جمعية المستثمرين الأردنية إمكانية تعزيز خدمات النقل العام للمناطق للصناعية في الموقر وسحاب.
وأكدت الوزيرة خلال لقائها الثلاثاء في وزارة النقل، رئيس الجمعية عاصم سمارة بحضور مدير عام هيئة تنظيم النقل البري علاء الشبيلات، واعضاء من الجمعية، ضرورة تقديم كافة التسهيلات والخدمات الممكنة التي من شأنها تسهيل وصول العاملين من والى المناطق الصناعية.
ووجهت التهتموني هيئة تنظيم النقل البري مراجعة وتقييم خدمات وخطوط النقل العام المتوفرة حاليا وسبل تعزيزها لتلبية متطلبات المناطق الصناعية في سحاب والموقر بما يهدف الى توفير الخدمات المثلى لنقل العمالة في تلك المناطق.
من جهته، أكد الشبيلات ان هيئة تنظيم النقل البري ستقدم كل أوجه التعاون للجمعية لخدمة تلك المناطق الصناعية لافتا الى ضرورة تعاون الأطراف كافة.
الى ذلك، ثمن رئيس الجمعية عاصم سمارة استعداد وزارة النقل لتقديم الحلول لتوفير شبكات نقل تخدم المناطق الصناعية، مؤكدا ضرورة توفير الخدمات للمصانع المتوسطة والصغيرة الحجم التي تحتاج الى ايدي عاملة ولكنها ليس لديها القدرة على توفير وسائط نقل خاصة ما يستدعي تعزيز عملها بخدمات النقل العام


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:13

كارثة جديدة بعد اكتشاف فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي بغزة

15:59

قريبا جدا .. دفتر خدمة العلم سيكون على تطبيق سند

15:47

المراجعة لتصويب الأخطاء ضرور وطنية

15:37

المباشرة بتنفيذ عطاء خلطة أسفلتية لشوارع السلط

15:15

اشتباكات عنيفة في محيط سلاح المدرعات بالخرطوم

15:08

ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 39090 شهيدا

15:00

منع شركة الضامنون العرب من ابرام عقود تأمين المركبات

14:56

الهناندة : التوقيع الرقمي أصبح متاحا ومعترفا به

14:50

مرشحون وناخبون (٤) الاردن والمرحلة الجديدة

14:37

زين و”الوطني للأمن السيبراني” يُطلقان حملة توعوية لكِبار السن حول حماية البيانات على الإنترنت

14:25

تحذير للأردنيين من جهات تعد بأرباح عالية وسريعة

14:18

تعليمات جديدة لاستيراد السيارات الكهربائية تصدم السوق الأردني

وفيات
وفيات الثلاثاء 23-7-2024وفيات الإثنين 22-7-2024رحيل الدكتور خالد القضاة: المفكر والصحفي والمترجم الفوري العالميوزير الداخلية مازن الفراية ينعي مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات السابق فهد العموشمدير الاحوال المدنية السابق فهد العموش في ذمة الله