التهتموني تبحث مع جمعية المستثمرين الأردنية توفير خدمات النقل العام

وطنا اليوم:بحثت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني مع رئيس وأعضاء جمعية المستثمرين الأردنية إمكانية تعزيز خدمات النقل العام للمناطق للصناعية في الموقر وسحاب.

وأكدت الوزيرة خلال لقائها الثلاثاء في وزارة النقل، رئيس الجمعية عاصم سمارة بحضور مدير عام هيئة تنظيم النقل البري علاء الشبيلات، واعضاء من الجمعية، ضرورة تقديم كافة التسهيلات والخدمات الممكنة التي من شأنها تسهيل وصول العاملين من والى المناطق الصناعية.

ووجهت التهتموني هيئة تنظيم النقل البري مراجعة وتقييم خدمات وخطوط النقل العام المتوفرة حاليا وسبل تعزيزها لتلبية متطلبات المناطق الصناعية في سحاب والموقر بما يهدف الى توفير الخدمات المثلى لنقل العمالة في تلك المناطق.

من جهته، أكد الشبيلات ان هيئة تنظيم النقل البري ستقدم كل أوجه التعاون للجمعية لخدمة تلك المناطق الصناعية لافتا الى ضرورة تعاون الأطراف كافة.

الى ذلك، ثمن رئيس الجمعية عاصم سمارة استعداد وزارة النقل لتقديم الحلول لتوفير شبكات نقل تخدم المناطق الصناعية، مؤكدا ضرورة توفير الخدمات للمصانع المتوسطة والصغيرة الحجم التي تحتاج الى ايدي عاملة ولكنها ليس لديها القدرة على توفير وسائط نقل خاصة ما يستدعي تعزيز عملها بخدمات النقل العام