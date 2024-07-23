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المراجعة لتصويب الأخطاء ضرور وطنية

منذ ساعتين
المراجعة لتصويب الأخطاء ضرور وطنية

الدكتور أحمد الشناق

قد يعتقد البعض أن البلد جورعة وداشر لما هب ودب، هؤلاء واهمون !
وأصبح من الضرورة الوطنية مراجعة شمولية لمسار الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والسياسية لتصويب الأخطاء ، وهذا أمر إعتيادي في كل مسيرة إصلاحية ، وبما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا والمصالح الحيوية الاستراتيجية للدولة الاردنية ، والبدء بنهج الإعتماد على الذات ، تجنباً لكل المفاجأت والاحتمالات بالتطورات الجارية في المنطقة والإقليم، وبما يعزز صلابة الجبهة الداخلية وتلاحمها بمنأى عن المصالح الشخصية وحماية للوطن من كل عوامل الإختراق الخارجي ، فالمنطقة بتداخلاتها الإقليمية والدولية ، أصبحت الضرورة التاريخية تقتضي حماية الدولة الوطنية الأردنية بقواعدها الشعبية ، بعيدا عن كل الأجندات الشخصية ، وكل أدوات الارتباط بأجندة خارجية على غير الأهداف الوطنية الأردنية، وليبقى الكيان الوطني الأردني والنظام محفوفاً بالكرامة والبقاء .


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