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ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 39090 شهيدا

منذ ساعة واحدة
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 39090 شهيدا

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة بغزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 39090 شهيدا، و90147 إصابة.
وقالت إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 84 شهيدا، و329 إصابة خلال 24 ساعة.
وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان المستمر لليوم الـ291 على القطاع إلى وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.


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