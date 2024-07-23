بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

منع شركة الضامنون العرب من ابرام عقود تأمين المركبات

منذ ساعتين
منع شركة الضامنون العرب من ابرام عقود تأمين المركبات

وطنا اليوم:قررت البنك المركزي الاردني منع شركة الضامنون العرب للتأمين من ابرام عقود اضافيه لتامين المركبات من تاريخ 8 تموز (يوليو) ‏الجاري.‏
وبحسب الافصاح الذي قدمته الشركة لبورصة عمان، فان البنك المركزي اتخذ الاجراء بحق الشركة بسبب عدم التزامها بتزويده ‏بالحسابات الختاميه المصدقه و الموقعه من المحاسب القانوني الخارجي لعام ‏‎2023‎‏.‏
واكدت الشركة انها ستزود البنك المركزي الاردني بالبيانات الختاميه المصادق عليها حسب الاصول في موعد أقصاه 31 من الشهر ‏الجاري.‏


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:22

التهتموني تبحث مع جمعية المستثمرين الأردنية توفير خدمات النقل العام

16:13

كارثة جديدة بعد اكتشاف فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي بغزة

15:59

قريبا جدا .. دفتر خدمة العلم سيكون على تطبيق سند

15:47

المراجعة لتصويب الأخطاء ضرور وطنية

15:37

المباشرة بتنفيذ عطاء خلطة أسفلتية لشوارع السلط

15:15

اشتباكات عنيفة في محيط سلاح المدرعات بالخرطوم

15:08

ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 39090 شهيدا

14:56

الهناندة : التوقيع الرقمي أصبح متاحا ومعترفا به

14:50

مرشحون وناخبون (٤) الاردن والمرحلة الجديدة

14:37

زين و”الوطني للأمن السيبراني” يُطلقان حملة توعوية لكِبار السن حول حماية البيانات على الإنترنت

14:25

تحذير للأردنيين من جهات تعد بأرباح عالية وسريعة

14:18

تعليمات جديدة لاستيراد السيارات الكهربائية تصدم السوق الأردني

وفيات
وفيات الثلاثاء 23-7-2024وفيات الإثنين 22-7-2024رحيل الدكتور خالد القضاة: المفكر والصحفي والمترجم الفوري العالميوزير الداخلية مازن الفراية ينعي مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات السابق فهد العموشمدير الاحوال المدنية السابق فهد العموش في ذمة الله