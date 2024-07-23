وطنا اليوم:قررت البنك المركزي الاردني منع شركة الضامنون العرب للتأمين من ابرام عقود اضافيه لتامين المركبات من تاريخ 8 تموز (يوليو) الجاري.
وبحسب الافصاح الذي قدمته الشركة لبورصة عمان، فان البنك المركزي اتخذ الاجراء بحق الشركة بسبب عدم التزامها بتزويده بالحسابات الختاميه المصدقه و الموقعه من المحاسب القانوني الخارجي لعام 2023.
واكدت الشركة انها ستزود البنك المركزي الاردني بالبيانات الختاميه المصادق عليها حسب الاصول في موعد أقصاه 31 من الشهر الجاري.
منع شركة الضامنون العرب من ابرام عقود تأمين المركبات
وطنا اليوم:قررت البنك المركزي الاردني منع شركة الضامنون العرب للتأمين من ابرام عقود اضافيه لتامين المركبات من تاريخ 8 تموز (يوليو) الجاري.