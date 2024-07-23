منع شركة الضامنون العرب من ابرام عقود تأمين المركبات

وطنا اليوم:قررت البنك المركزي الاردني منع شركة الضامنون العرب للتأمين من ابرام عقود اضافيه لتامين المركبات من تاريخ 8 تموز (يوليو) ‏الجاري.‏

وبحسب الافصاح الذي قدمته الشركة لبورصة عمان، فان البنك المركزي اتخذ الاجراء بحق الشركة بسبب عدم التزامها بتزويده ‏بالحسابات الختاميه المصدقه و الموقعه من المحاسب القانوني الخارجي لعام ‏‎2023‎‏.‏

واكدت الشركة انها ستزود البنك المركزي الاردني بالبيانات الختاميه المصادق عليها حسب الاصول في موعد أقصاه 31 من الشهر ‏الجاري.‏