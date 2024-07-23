الدفاع الروسية تعلن القضاء على 50 خبيرا لـ”الناتو” بضربة صاروخية

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 50 خبيرا ومرتزقا غربيا بضربة دقيقة بصاروخ “إسكندر” التكتيكي، استهدف مبنى محصّنا لهم في بلدة ديرغاتشي بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: “وجهت قواتنا ضربة دقيقة بصاروخ “إسكندر” تكتيكي استهدف تجمعا عسكريا للخبراء والمرتزقة الأجانب في بلدة درغاتشي بمقاطعة خاركوف وقضت على 50 منهم”.

وترسل الولايات المتحدة وحلفاؤها في “الناتو” خبراء عسكريين لتدريب قوات كييف على استخدام الأسلحة الغربية ووضع خططها القتالية، كما يتوافد المرتزقة من عدة دول لرفد الجيش الأوكراني المحتظر.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في مارس الماضي أن 13387 مرتزقا وصلوا إلى أوكرانيا خلال العامين الماضيين للقتال إلى جانب كييف، وأنه تم القضاء على 5962 منهم حتى الآن.