الدفاع المدني ينقذ طفلة تعرضت للغرق بعد فقدانها العلامات الحيوية

وطنا اليوم:أنقذت كوادر دفاع مدني شرق اربد حياة طفلة، تعرضت للغرق داخل إحدى برك السباحة الخاصة في محافظة إربد.

وتمكنت الفرق الإسعافية من تقديم التوجيهات اللازمة للطفلة عبر الهاتف لحين وصول سيارة الإسعاف ثم تبع ذلك إجراء عملية إنعاش قلبي رئوي ناجحة للطفلة حال وصولهم للموقع ونقلها لاستكمال العلاج لأقرب مستشفى خلال وقت قياسي.

وقال الوكيل المسعف ليث المحامدة إنه وفور ورود بلاغ عن وجود حالة الغرق لطفلة داخل احد المسابح في المنطقة ، تم التحرك على الفور للموقع وعند الوصول تبين وجود طفلة فاقدة للعلامات الحيوية (النبض و التنفس)، وتظهر عليها علامات الغيبوبة حيث تم على الفور تقديم الإسعافات الأولية اللازمة ،وإجراء عملية إنعاش قلبي رئوي لها وكانت ناجحة بحمد الله ، وأثناء نقلها الى المستشفى عادت للطفلة علاماتها الحيوية ،وتم تسليمها لأقرب مستشفى خلال وقت قياسي وبصحة جيدة .

من جانبه أكد العريف المسعف احمد صالح أهمية التعامل الصحيح من قبل الاهل خلال عملية الإسعاف عبر الهاتف وطمأنتهم.

وأكد المسعفان أن كوادر الدفاع المدني لديهم من الخبرة والتدريبات اللازمة للتعامل الصحيح مع الأهالي كونهم يمرون بحالة من الخوف والذعر، خلال اجراء عمليات الإسعاف، لعدم توفر الخبرة الكافية لديهم بالتعامل مع هذه المواقف.

و بين المسعفان أن مديرية الدفاع المدني تملك أفضل المعدات والأجهزة و سيارات الإسعاف للتعامل مع الحالات الإسعافية المختلفة و أن كوادر الدفاع المدني يتمتعون بالحرفية و المهارة اللازمة ولديهم الخبرات و التدريبات من خلال الدورات المتواصلة التي تؤهلهم للتعامل مع مختلف الحالات وتقديم الخدمة الفضلى للمواطنين.

من جانبه ثمن والد الطفلة الجهود التي قامت بها كوادر الدفاع المدني وسرعة الإجراءات التي تم اتخاذها والحرفية العالية التي يتمتعون بها والتي ساهمت في إنقاذ حياة الطفلة.