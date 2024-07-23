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الشؤون الفلسطينية ولجان خدمات المخيمات يدينون تصنيف الكنيست الإسرائيلي الأونروا كمنظمة ارهابية

23 يوليو 2024
الشؤون الفلسطينية ولجان خدمات المخيمات يدينون تصنيف الكنيست الإسرائيلي الأونروا كمنظمة ارهابية

وطنا اليوم:مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان ولجان خدمات المخيمات والهيئات الاستشارية والفعاليات الشعبية يدينون بشدة تصنيف الكنيست الإسرائيلي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) كمنظمة إرهابية، في محاولة لقتل الوكالة واغتيالها سياسياً واستهداف رمزيتها التي تؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي.
وشدد خرفان على ان الاونروا لها دور محوري وهام في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين وتحسين ظروفهم المعيشية منذ النكبة الفلسطينية في مناطق عملياتها الخمس وفق تكليف أممي ومحاولات إسرائيل اغتيال الأونروا واستهدافها أمر مستنكر ومرفوض.
كما شدد خرفان ولجان الخدمات على ضرورة استمرار المجتمع الدولي بتقديم الدعم السياسي والمالي اللازم للوكالة لكي تتمكن من الاستمرار بدورها الإنساني الذي لا يمكن الاستغناء عنه لحين حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967.
كما دان المهندس خرفان ولجان خدمات المخيمات والهيئات الاستشارية اقرار الكنيست الإسرائيلي لمقترح يعارض إقامة الدولة الفلسطينية مشددين على ان هذا المقترح يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي فضلا عن وقوف إسرائيل ضد القرارات الدولية ومواصلتها الحرب على غزة، ومثل هذا المقترح ينكر حق الفلسطينيين في وطنهم ما يبدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد خرفان على موقف جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الثابت تجاه القضية الفلسطينية وان حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس هو الطريق نحو الأمن والاستقرار في المنطقة


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