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إدراج إصدارين من سندات الخزينة بقيمة 250 مليون دينار

23 يوليو 2024
إدراج إصدارين من سندات الخزينة بقيمة 250 مليون دينار

وطنا اليوم:قالت بورصة عمّان، إنه سيتم إدراج الإصدارين التاسع عشر والعشرين من سندات الخزينة لعام 2024 اعتبارا من صباح الأربعاء المقبل.
وبحسب التعميم فإن قيمة الإصدار التاسع عشر من سندات الخزينة 150 مليون دينار، وتاريخ استحقاقه سيكون في 3 حزيران 2029.
ووفق التعميم فإن قيمة الإصدار العشرين من سندات الخزينة 100 مليون دينار، وتاريخ استحقاقه سيكون 12 حزيران 2029.


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