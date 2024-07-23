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استشاري الميثاق يحث على المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية خلال سلسلة لقاءات في المفرق

23 يوليو 2024
استشاري الميثاق يحث على المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية خلال سلسلة لقاءات في المفرق

وطنا اليوم:بدعوة كريمة من رئيس لجنة تحسين مخيم الشهيد عزمي المفتي وأعضاء اللجنة الموقرة، التقى رئيس المجلس الاستشاري لحزب الميثاق الوطني، مازن القاضي، بعدد من وجهاء وأبناء عشائر المخيم من القطاعين النسائي والشبابي حيث تمحور اللقاء حول قانون الانتخاب والأحزاب.
وأكد القاضي على أن المشاركة الواسعة في العملية الانتخابية تعزز من التمثيل العادل والتنوع في البرلمان، مما يسهم في تحقيق مصالح جميع شرائح المجتمع، داعيا الحضور على المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وفي سياق متصل، استجاب القاضي لدعوة عشيرة المجاشعه السرحان في قضاء سماء السرحان، لواء البادية الغربية، بحضور نخبة من أبناء قبيلة السرحان المجاشعه.
وأوضح القاضي خلال اللقاءات أهمية الحضور في الحياة السياسية والاجتماعية، داعيًا الجميع إلى الانخراط في العملية الانتخابية والمساهمة في دعم الأحزاب السياسية مشددا على أن تفعيل دور الأحزاب يمكن أن يسهم في تعزيز الحياة الديمقراطية ويتيح الفرصة للتغيير الإيجابي.
كما التقى القاضي نخبة من أبناء قبيلة السردية في قضاء صبحا، بدعوة كريمة من السيد صالح الحويري السردية.
وتناول اللقاء مرة اخرى قانون الانتخاب والأحزاب، وأكد رئيس المجلس الاستشاري لحزب الميثاق الوطني على أهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية المقبلة والأحزاب السياسية.
وأشار إلى أن التواجد القوي للأحزاب في البرلمان يساعد على تحسين التشريعات وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
وفي مساء نفس اليوم، وبدعوة كريمة من عشيرة العثمان وجمع من أبناء القبيلة الكرام في قضاء الخالدية، محافظة المفرق، البادية الشمالية الغربية، التقى رئيس المجلس الاستشاري لحزب الميثاق الوطني، نخبة من أبناء العشيرة.
ودار نقاش حول قانوني الأحزاب والانتخاب، حيث حث القاضي الحضور على المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية المقبلة والانخراط في الأحزاب السياسية.
كما أكد على مبادئ حزب الميثاق الوطني في تطوير العملية السياسية في المرحلة المقبلة.
خلال هذه اللقاءات الثلاثة، استعرض القاضي محاور متعددة تتعلق بأهمية الانتخابات ودور الأحزاب في الحياة السياسية مؤكدا على ضرورة توعية المواطنين بأهمية صوتهم الانتخابي، مشيرًا إلى أن كل صوت يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في تشكيل مستقبل البلاد.
كما دعا القاضي إلى تكاتف الجهود بين جميع فئات المجتمع لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، مما يعزز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
بهذه اللقاءات المتواصلة، يسعى حزب الميثاق الوطني إلى ترسيخ قيم الديمقراطية والمشاركة الشعبية، مؤكداً على أن التغيير الإيجابي يبدأ من قاعدة المجتمع، ويتطلب تعاون الجميع لتحقيق الأهداف المشتركة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.


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