ارتفاع عدد أسطول مركبات التطبيقات الذكية في الأردن

وطنا اليوم:ارتفع عدد أسطول مركبات التطبيقات الذكية في الربع الثاني من العام الحالي، بمقدار 125 مركبة مقارنة مع الربع الأول من العام ذاته، ليصل إلى 11787 مركبة، كما انخفض عدد شركات التطبيقات الذكية إلى 4 شركات في الربع الثاني من 2024 مقابل 7 شركات في الربع الذي سبقه، بحسب مؤشر الأداء الربعي، الصادرة عن هيئة تنظيم النقل البري.

وبحسب البيانات، بلغ مجموع أسطول النقل العام للربع الثاني من العام الحالي، 41656 مركبة، بانخفاض نسبته 1.2% عن الربع الأول من العام ذاته.

واستقر عدد المركبات فئة متوسط عمومي عند 3662 مركبة، للربع الثاني على التوالي، كما استقر عدد مركبات السرفيس العمومي، عند 1002 مركبة، في الربع الثاني من العام الحالي.

فيما ارتفع عدد الحافلات العمومي 85 مركبة، ليصل المجموع إلى 799 حافلة، خلال الفترة ذاتها.

وشهد عدد مركبات التكسي الأصفر انخفاضا طفيفا، بـ3 مركبات عن الربع الأول من العام الحالي، ليصل إلى 5384 مركبة في الربع الثاني من العام الحالي.

وبلغ عدد المركبات المهيأة لنقل ذوي الإعاقة في الربع الثاني من العام الحالي، 30 مركبة تكسي أصفر، و24 حافلة.

وبشأن شركات النقل في الربع الثاني من العام الحالي، بلغ عدد شركات نقل البضائع العامة، 148 شركة، 117 شركة لنقل الحاويات، في حين بلغ عدد شركات نقل النفط الخام ومشتقاته 30 شركة.

وارتفع عدد الرؤوس القاطرة في الربع الثاني من العام الحالي، إلى 28575 رأسا، كما ارتفع عدد المقطورات إلى 23064 مقطورة.

وتوزعت النسبة المئوية لملكية الشاحنات، على 74.4% للأفراد 25.6% للشركات.

أما معدل عمر أسطول الشحن، ارتفع في الربع الثاني من العام الحالي، إلى 19 سنة، مقارنة مع 18.3 سنة في الربع الأول من عام 2024.