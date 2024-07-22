بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الاستهلاكية المدنية تعلن عن تخفيضات وعروض لـ450 سلعة

22 يوليو 2024
الاستهلاكية المدنية تعلن عن تخفيضات وعروض لـ450 سلعة

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، عن تخفيضات وعروض ترويجية لأكثر من 450 سلعة غذائية وغير غذائية، اعتبارا من الثلاثاء وحتى مساء يوم الأربعاء 3 آب المقبل، بنسب تتراوح بين 5 و50 %.
وقال المدير العام للمؤسسة سلمان القضاة في بيان، الاثنين، إن العروض والتخفيضات متوفرة في جميع أسواق المؤسسة البالغ عددها 69 والمنتشرة في محافظات وألوية المملكة، وبكميات كبيرة تلبي حاجة المستهلكين، داعيا الراغبين بالاستفادة من العروض والتخفيضات الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على موقع الفيسبوك، للاطلاع على أسعار المشمولة بالعروض والتخفيضات.
وبين أنه يمكن للمستهلكين في العاصمة عمّان الطلب من خلال المتجر الإلكتروني، عبر الرابط: www.jcsccshop.gov.jo أو من خلال تطبيق المؤسسة على “أندرويد” و”IOS” تحت اسم (متجر المؤسسة المدنية).
وأشار إلى أن دفعة التخفيضات تأتي استمرارا لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الأسعار.
ولفت إلى أن المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية أساسا لشراء السلع وبيعها، مبينا أن جميع المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها للأسواق.
ودعا القضاة المواطنين إلى تقديم اقتراحاتهم وملاحظاتهم من خلال التواصل عبر قنوات الاتصال الرسمية التالية، الخط الساخن 4885843، أو صفحة المؤسسة على “فيسبوك|، أو التواصل مباشرة مع مدير السوق أو مسؤول خدمة الجمهور، أو عبر صناديق الاقتراحات والشكاوى الموجودة على مداخل الأسواق، أو من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:00

عمرو موسى رئيساً للكونغرس العربي العالمي للإبداع والإبتكار

17:00

تماشياً مع توجيهات الملك لحماية الأمن الوطني .. الفنادق الأردنية والأردنية لمكافحة المخدرات توقعان مذكرة تفاهم

16:57

لقاء ميثاقي في منزل آل أبوحليمة مع نخبة من رابطة أهالي العباسية

16:56

مقاتلات إسرائيلية تحلق فوق بيروت على علو منخفض

16:49

ارتفاع أسعار الذهب محلياً 50 قرشا في التسعيرة المسائية

16:49

افتتاح نوعي لفعاليات البرنامج الثقافي في “مهرجان جرش”

16:46

نتالي سمعان تطرب جمهور جرش بليلة طربية تراثية جمهور جرش على موعد مع ليلة طربية تراثية تحيها الفنانة الأردنية نتالي سمعان

16:46

الاحتلال: حوادث إطلاق النار بالضفة ارتفعت بنسبة 330%

16:22

التهتموني تبحث مع جمعية المستثمرين الأردنية توفير خدمات النقل العام

16:13

كارثة جديدة بعد اكتشاف فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي بغزة

15:59

قريبا جدا .. دفتر خدمة العلم سيكون على تطبيق سند

15:47

المراجعة لتصويب الأخطاء ضرور وطنية

وفيات
وفيات الثلاثاء 23-7-2024وفيات الإثنين 22-7-2024رحيل الدكتور خالد القضاة: المفكر والصحفي والمترجم الفوري العالميوزير الداخلية مازن الفراية ينعي مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات السابق فهد العموشمدير الاحوال المدنية السابق فهد العموش في ذمة الله