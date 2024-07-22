الاستهلاكية المدنية تعلن عن تخفيضات وعروض لـ450 سلعة

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، عن تخفيضات وعروض ترويجية لأكثر من 450 سلعة غذائية وغير غذائية، اعتبارا من الثلاثاء وحتى مساء يوم الأربعاء 3 آب المقبل، بنسب تتراوح بين 5 و50 %.

وقال المدير العام للمؤسسة سلمان القضاة في بيان، الاثنين، إن العروض والتخفيضات متوفرة في جميع أسواق المؤسسة البالغ عددها 69 والمنتشرة في محافظات وألوية المملكة، وبكميات كبيرة تلبي حاجة المستهلكين، داعيا الراغبين بالاستفادة من العروض والتخفيضات الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على موقع الفيسبوك، للاطلاع على أسعار المشمولة بالعروض والتخفيضات.

وبين أنه يمكن للمستهلكين في العاصمة عمّان الطلب من خلال المتجر الإلكتروني، عبر الرابط: www.jcsccshop.gov.jo أو من خلال تطبيق المؤسسة على “أندرويد” و”IOS” تحت اسم (متجر المؤسسة المدنية).

وأشار إلى أن دفعة التخفيضات تأتي استمرارا لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الأسعار.

ولفت إلى أن المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية أساسا لشراء السلع وبيعها، مبينا أن جميع المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها للأسواق.

ودعا القضاة المواطنين إلى تقديم اقتراحاتهم وملاحظاتهم من خلال التواصل عبر قنوات الاتصال الرسمية التالية، الخط الساخن 4885843، أو صفحة المؤسسة على “فيسبوك|، أو التواصل مباشرة مع مدير السوق أو مسؤول خدمة الجمهور، أو عبر صناديق الاقتراحات والشكاوى الموجودة على مداخل الأسواق، أو من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة.