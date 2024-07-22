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موظفة في بلديه مادبا تتعرض للسرقه واجهزة الامن تكشف الفاعل

22 يوليو 2024
موظفة في بلديه مادبا تتعرض للسرقه واجهزة الامن تكشف الفاعل

وطنا اليوم:كشف رئيس بلدية مأدبا الكبرى عارف الرواجيح، ملابسات قضية سرقة 2000 دينار من إحدى الموظفات داخل مبنى البلدية.
وقال الرواجيح الاثنين، إن الموظفة أخذت سلفة من جمعية يشترك بها عدد من الموظفين وقيمتها 2000 دينار، وعند خروجها من مكتبها لمدة 5 دقائق وعودتها الى المكتب مرة أخرى تفاجأت بفقدان المبلغ من حقيبتها، حيث سارعت بالبحث وزملائها دون جدوى لتبلغ رسميا عن الحادثة.
وأضاف، أن أفراد البحث الجنائي في مديرية شرطة مأدبا، قاموا بجهد كبير وبالتحقيق والبحث وتفريغ كاميرات المراقبة الداخلية، تبين أن هناك أحد الأشخاص دخل إلى مبنى البلدية هو من قام بسرقة الموظفة، حيث دخل إلى البلدية كمراجع يبحث عن عمل وهو ساكن جديد في مأدبا، وتم ضبطه وإحضاره الى المركز الأمني وبحوزته 1500 دينار باقي المبلغ الذي تم إعادته للموظفة.
وشكر رئيس بلدية مأدبا ضباط وأفراد البحث الجنائي في مديرية شرطة المدينة، على المجهود الكبير الذي بذلوه لكشف ملابسات قضية السرقة، حيث لم يستغرق حلها من قبل الأجهزة الأمنية 24 ساعة.


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