وفاة شاب متأثرا بإصابته خلال مشاجرة في الزرقاء

وطنا اليوم:توفي شاب مساء اليوم الأحد، متأثرا بإصابته إثر مشاجرة وقعت في مدينة الزرقاء الخميس الماضي، وفق مصدر أمني .

وكانت مشاجرة وقعت بين مجموعتين في ضاحية مكة بمحافظة الزرقاء نتج عنها إصابة شخص بأداة حادة، وتم إسعافه إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، قبل أن يتوفى اليوم.

وقامت الأجهزة الأمنية بضبط عدد من الأطراف وبوشرت التحقيقات بالمشاجرة في وقتها.