وفاة عامل وافد بصعقة كهربائية في الكرك

وطنا اليوم:توفي عامل وافد مساء السبت بصعقة كهربائية أثناء تواجده على ظهر تريلا محملة بأكياس الحبوب، والتي كانت تعبر أحد الشوارع في منطقة “كفيراز” بالقرب من بلدة مؤتة في محافظة الكرك.

وعلى الفور، هرعت كوادر الدفاع المدني إلى مكان الحادث، حيث كان العامل فاقدًا للوظائف الحيوية، وما لبث أن فارق الحياة.

وأفاد شهود عيان بأن كوادر الدفاع المدني قامت بنقل الجثة إلى مستشفى الكرك الحكومي