الخدمات الطبية : الموعد المتوقع لولادة المولود الأول لولي العهد مطلع آب

وطنا اليوم:كشف مصدر في الخدمات الطبية الملكية، أن الموعد المتوقع لولادة، المولود الأول لسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة الحسين، مطلع شهر آب المقبل.

وقال المصدر في تصريح مقتضب، إن سمو الأميرة رجوة الحسين ستضع المولود في مدينة الحسين الطبية.