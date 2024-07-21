الأردن يشارك في المعرض التعليمي الدولي السابع في أربيل

وطنا اليوم:أنطلقت أمس السبت في مدينة أربيل/ إقليم كردستان العراق فعاليات المعرض التعليمي الدولي السابع المختص في السياحة التعليمية، والذي سيستمر لمدة يومين، حيث يشارك الأردن في هذا المعرض من خلال جناح خاص أعدته هيئة تنشيط السياحة بالتعاون مع وحدة شؤون الطلبة الوافدين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والقنصلية الأردنية العامة في مدينة أربيل، إضافةً إلى أجنحة أخرى لـ (22) اثنان وعشرون جامعة أردنية رسمية وخاصة، حيث تم افتتاح المعرض اليوم برعاية محافظ مدينة أربيل برفقة فؤاد المجالي القنصل الأردني العام في مدينة أربيل، والذي تجول بين أجنحة الجامعات الأردنية المشاركة.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة أكد على أهمية مشاركة الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة في مثل هذه المعارض، مع ضرورة العمل على تسويق الجامعات لنفسها وللتخصصات والبرامج المتميزة التي تقدمها، والتي تواكب متطلبات العصر وتراعي حاجة أسواق العمل الإقليمية والعالمية، منوهاً إلى السمعة الطيبة التي يتمتع بها قطاع التعليم العالي الأردني، والذي ساهم في تخريج الاف الطلبة الوافدين الذين أثبتوا تميزهم لدى التحاقهم بأسواق العمل في بلدانهم، حيث لا بد من البناء على هذه الانجازات لاستقطاب المزيد من الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية الرسمية والخاصة.

بدوره قال أمين عام الوزارة / رئيس لجنة استقطاب الطلبة الوافدين في مجلس التعليم العالي الدكتور مأمون الدبعي بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ترتبط بشراكة استراتيجية مع هيئة تنشيط السياحة التي تقدم جهوداً جبارة في دعم السياحة التعليمية في المملكة، وأضاف الدبعي بأن مشاركة الأردن في هذا المعرض تأتي تنفيذاً للخطة التنفيذية لاستراتيجية استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن للأعوام (2023-2027)، والتي أعدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون والتنسيق مع شريكها الاستراتيجي هيئة تنشيط السياحة، وأقرها مجلس الوزراء مؤخراً، والتي تهدف إلى تعزيز السياحة التعليمية في المملكة، وزيادة استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، منوهاً إلى أن الوزارة والجامعات الأردنية ستشارك في عدد آخر من المعارض التي ستقام في عدة دول خلال العام 2024.

من جهته قال الدكتور عبد الرزاق عربيات مدير عام هيئة تنشيط السياحة إن هذه المشاركة تأتي بهدف تسليط الضوء على الأردن وما يمتاز به من تميز ونجاح في مجال السياحة التعليمية لجذب مزيد من الطلبة للدراسة في المملكة، إضافةً إلى استقطاب مزيد من الطلاب إلى الأردن ضمن سياسة الترويج والتسويق التي تعمل عليها الهيئة.

وتجدر الإشارة إلى أن مشاركة الأردن في هذا المعرض تأتي بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كردستان العراق الشقيق قرارها الإعتراف رسمياً بجميع الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، والتي شاركت في فعاليات ملتقى التعليم العالي الأردني الكردستاني (أربيل-2024) والذي عقد في شهر آيار الماضي من عام (2024)، حيث قامت الجامعات المشاركة بتوقيع اتفاقيات مع الجامعات الكردستانية في محافظات أربيل، والسليمانية، ودهوك خلال فترة إقامة الملتقى، وهو ما يعتبر تتويجاً للجهود التي بذلت في إنجاح هذا الملتقى.