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الحوثيون: المواجهة مع العدو الصهيوني ستكون مفتوحة وبلا خطوط حمراء

21 يوليو 2024
الحوثيون: المواجهة مع العدو الصهيوني ستكون مفتوحة وبلا خطوط حمراء

وطنا اليوم:اشار المتحدث الرسمي باسم جماعة الحوثي، في حديث لقناة “الجزيرة”، الى أن “العدوان الإسرائيلي على الحديدة سافر والعدو فتح حربا مفتوحة وههو محاولة لتغيير الصورة المهزومة للعدو”.
وشدد المتحدث، على أننا “سنستهدف العمق الإسرائيلي، فهذا العدوان يحاول توسيع الصراع وتجاوز قواعد الاشتباك”، مؤكداً أن “فتح معركة مع الشعب اليمني لن يكون سهلا، والمواجهة مع العدو الصهيوني ستكون مفتوحة وبلا حدود”.
وأضاف “لن نلتزم بأي قواعد اشتباك مع العدو الصهيوني،ولا نخشى أي تصعيد ونتحرك في سبيل قضية عادلة”، متابعاً “جاهزون وقادرون على تحمل كل التبعات، وطبيعة الرد على العدوان الصهيوني تحددها طبيعة المعركة وظروفها”.
كذلك أكد أن “لا خطوط حمراء في ردنا على العدوان الصهيوني” ولا نخشى أي تصعيد ونتحرك في سبيل قضية عادلة”.
الى ذلك أعلن المتحدث باسم قوات الحوثيين، عن استهداف منطقة إيلات جنوب فلسطين المحتلة، بعدد من الصواريخ الباليستية، بعد يوم على هجمات الاحتلال على ميناء الحديدة.
وشدد على أن الرد على العدوان الإسرائيلي على اليمن، “قادم لا محالة وسيكون كبيرا وعظيما بإذن الله” وفق قوله، مشيرا إلى أن العمليات البحرية ضد السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة أو المتعاملة معها، لن تتوقف حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة.


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